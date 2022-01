Làm rõ việc người đàn ông tố bị công an xã đánh bầm tím khi đến nhà vợ cũ thăm con

Sáng 12/1 mạng xã hội chia sẻ thông tin cùng hình ảnh một người đàn ông ở huyện Đô Lương, Nghệ An nghi bị công an xã và dân quân thôn đánh đập ở trụ sở UBND xã khiến cơ thể người này đầy thương tích.

Hình ảnh người đàn ông bị đánh bầm tím kèm đơn tố giác của gia đình được chia sẻ trên facebook

Theo đơn trình bày gửi cơ quan chức năng của gia đình anh Nguyễn Trọng B. (trú xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), anh B. đã ly hôn vợ. Tối 10/1 nghe tin con ruột ốm nặng, bị gãy tay nên anh B. sang nhà vợ để thăm con.

Tại đây, giữa anh B. và gia đình vợ cũ xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Người nhà vợ cũ của anh B. sau đó gọi điện cho ông P.V.Q. - là dân quân kiêm thôn phó đến để giải quyết.

Cơ thể anh B. đầy thương tích sau khi trở về từ trụ sở UBND xã.

Anh B. được ông Q. cùng ông P.V.N. - công an viên Công an xã Hiến Sơn - đưa về trụ sở UBND xã.

Theo lời kể của anh B., tại trụ sở UBND xã Hiến Sơn, anh bị ông Q. và ông N. còng tay và đánh đập dẫn đến thương tích.

Khi anh B. về nhà, gia đình phát hiện vùng chân, đùi của anh B. có nhiều vết thương, bầm tím nên đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Đô Lương và Công an tỉnh Nghệ An đề nghị làm rõ sự việc.

Anh B. kể lại sự việc.

Ông Trần Đăng Tuấn- Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn cho biết, tối 10/1, sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc anh B. có xích mích với gia đình vợ cũ, dân quân xóm và công an xã đã cử người xuống đưa anh B. về trụ sở UBND xã.

"Việc cán bộ xã và thôn có đánh dân như đơn tố giác hay không, phía công an đang làm rõ đúng sai", ông Tuấn nói.

Thượng tá Chu Quang Thành - trưởng Công an huyện Đô Lương - cho biết công an huyện đã nắm thông tin phản ảnh của người dân, đồng thời đang giao cho công an xã báo cáo, làm rõ.

https://afamily.vn/lam-ro-viec-nguoi-dan-ong-to-bi-cong-an-xa-danh-bam-tim-khi-den-nha-vo-cu-tham-con-20220112144746346.chn