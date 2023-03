Lạm phát và thiếu rau xanh, bữa sáng trở nên đắt đỏ hơn tại Anh

Đây là thông tin do Bloomberg đưa ra.



Theo Chỉ số bữa sáng hàng tháng của cửa hàng, giá của các mặt hàng thường có trong bữa sáng ở Anh đã tăng hơn 22% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm 2022. Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số này, dùng để đo lường các mặt hàng làm đồ ăn sáng tiêu chuẩn gồm trứng, sữa, xúc xích, thịt xông khói, bánh mì, bơ, cà chua, nấm, trà và cà phê, tăng hơn 20%.

Số liệu mới nhất cho thấy, giá một ổ bánh mì và một tá trứng ở Anh đã tăng 33% so với cùng kỳ năm 2022. Giá cà chua đã tăng 6,4% trong tháng 2 do việc trồng rau trong nhà kính sử dụng nhiều năng lượng trở nên quá đắt đỏ vì hóa đơn năng lượng tăng chóng mặt. Một số siêu thị thậm chí đã bắt đầu hạn chế số lượng bán một số sản phẩm đối với mỗi khách hàng do thiếu nguồn cung.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Bán lẻ Anh, Helen Dickinson cho biết: "Các hộ gia đình tiếp tục bị ảnh hưởng bởi lạm phát do giá lương thực và hóa đơn năng lượng tăng", đồng thời cho biết thêm rằng đồng Bảng Anh yếu hơn "khiến việc nhập khẩu các sản phẩm như rau từ châu Âu trở nên đắt đỏ hơn".

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), giá tại các siêu thị trên cả nước đang tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ ít nhất là năm 2005, buộc các gia đình phải chuyển từ các cửa hàng cấp trung bình sang các cửa hàng giảm giá.

Nước Anh đang trong tình trạng lạm phát tồi tệ nhất trong 100 năm qua. Giá tiêu dùng đã tăng lên 10,4% trong tháng 2, vượt quá con số dự báo 9,9% của các nhà kinh tế, tăng từ 10,1% trong tháng 1, gây thêm áp lực lên các hộ gia đình ở nước này.