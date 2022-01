Làm nem thế này thì ăn từ đêm 30 đến hết mùng 3 Tết cũng không lo tăng cân!

Bạn làm nóng nồi chiên không dầu ở mức nhiệt 200 độ C trong 5 phút. Sau đó, xếp nem vào nồi, xịt 3-4 lớp dầu ăn vào các mặt nem và chiên làm 2 lần. Lần 1 chọn mức nhiệt 200 độ C trong 10 phút. Lần 2 chọn mức nhiệt 150 độ C trong 6-8 phút.

Giữa 2 lần chiên, bạn có thể xịt thêm 2-3 lớp dầu ăn vào nem nhé!