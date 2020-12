Làm món mì xào này một lần mà sau đó tuần nào cả nhà cũng "order" tôi làm lại

Những ngày lạnh giá chẳng muốn vào bếp nấu nhiều nhưng vẫn muốn cả nhà có bữa ăn nóng hổi bên nhau thì các món "all in one" là giải pháp hoàn hảo. Thay vì lích kích chuẩn bị nhiều món bạn có thể làm món cơm gà, cơm trộn, miến hay mì xào đều hợp. Tiêu chí của các món ăn này là vừa có tinh bột mà vẫn có thịt, rau để đảm bảo dinh dưỡng cho cả nhà. Hoặc những hôm chán cơm thì đổi vị cho cả nhà cũng không phải là tệ đâu nhé! Cùng làm thử món mì xào nhanh mà ngon này thôi.

Để làm món mì xào bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

100g mì khô

1 cái xúc xích

1 củ cà rốt nhỏ

1 ít rau cải

1/2 củ hành tây

1 thìa súp nước tương

1 thìa súp dầu hào

1 thìa súp dầu mè

1 ít muối

1 ít dầu ăn

Cách làm món mì xào

Đầu tiên bạn rửa sạch rau cải, cắt vừa ăn sau đó để ráo nước. Hành tây lột vỏ thái lát mỏng, cà rốt nạo vỏ rồi nạo sợi, xúc xích cắt miếng.

Sau đó đun sôi một nồi nước rồi cho mì vào luộc. Khi mì vừa chín thì đổ ra rổ và xả dưới vòi nước lạnh. Bạn xả nước cho tới khi mì không còn nóng nữa, vừa xả vừa xóc đều lên. Công đoạn này giúp mì tơi và sợi mì không bị nát.

Sau đó để mì ráo nước thì đổ vào tô, trộn đều mì với 1 thìa súp nước tương, 1 thìa súp dầu hào, 1 thìa súp dầu mè cho mì quện vào với gia vị.

Cho chút dầu ăn vào chảo, thêm xúc xích, hành tây, cà rốt vào đảo đều ở lửa vừa.

Khi cà rốt, hành tây hơi mềm thì cho rau cải và chút muối vào xào cùng. Bạn xào cho tới khi rau chín.

Lúc này bạn tắt bếp, cho mì đã trộn vào trộn đều cùng rau. Bước này không cần giữ lửa vì nhiệt còn lưu lại trong nồi cũng đủ để làm nóng món ăn. Mì cũng đã chín nên không phải thêm lửa sẽ dễ làm mì bị nát và rau bị nhừ.

Sau đó gắp mì ra đĩa. Khi ăn có thể rắc thêm chút hạt tiêu bột hoặc tương ớt để làm tăng thêm hương vị của món ăn nhé! Món ăn này rất thích hợp cho ngày bận rộn đó.

Lưu ý: Nếu không thích xúc xích bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng các loại thịt tươi ví dụ như thịt bò, thịt heo hoặc thịt gà. Quy trình cũng không thay đổi nhiều.

Bạn thái thịt mỏng rồi ướp với chút gia vị. Nếu sử dụng thịt bò có thể ướp thêm chút tỏi băm, thịt gà thì ướp thêm chút gừng còn với thịt lợn thì ướp chút hành khô cho dậy mùi.

Sau đó thay vì bước xào xúc xích bạn sẽ cho thịt đã ướp vào xào trước rồi thêm rau củ vào xào cùng. Món ăn sẽ tăng thêm phần ngon miệng và hấp dẫn đấy nhé!

Chúc bạn ngon miệng!