Làm món ăn mà chứng mất ngủ “sợ nhất”, mùa đông hãy ăn mỗi tuần một lần để dễ ngủ và giảm ho

Vào mùa đông, các loại rau họ cải vào chính vụ, rất ngon và bổ dưỡng. Trong đó rau cải cúc (còn gọi là rau tần ô) là một trong những loại rau được nhiều người ưa chuộng. Rau cải cúc có một mùi thơm đặc biệt, không chỉ ngon mà còn giàu dinh dưỡng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng rau cải cúc chứa 1,85% protid, 2,57% glucid, 0,43% lipid và có nhiều vitamin B, C. Những chất dinh dưỡng này cao gấp 2-3 lần so với củ cải và bắp cải. Các vitamin, caroten và các loại axit amin trong rau cải cúc có tác dụng an thần, ổn định tâm trạng, hạ huyết áp, bảo vệ não, ngăn ngừa suy giảm trí nhớ. Còn theo Đông y, cải cúc có vị ngọt nhạt, hơi đắng, the, mùi thơm, tính mát có tác dụng chữa ho, đau đầu, giải cảm... Đặc biệt rau cải cúc còn có tác dụng ngăn ngừa chứng mất ngủ. Cũng chính vì thế nên nhiều người cho rằng chứng mất ngủ là "sợ nhất" món ăn có loại rau này!

Bởi vì rau cải cúc rất giàu giá trị dinh dưỡng và là loại rau có tác dụng bồi bổ sức khỏe nên không có lý do gì mà chúng ta bỏ qua loại rau này trong mùa đông. Trong thực tế có hàng chục cách chế biến rau cải cúc như hấp, luộc, nhúng lẩu, làm món trộn, nấu canh xương... Hôm nay chúng tôi chia sẻ với bạn một cực đơn giản nấu món ăn có hương vị thơm ngon và dinh dưỡng tốt, ai ăn rồi cũng khen.

Dưới đây là cách nấu món rau cải cúc xào bột mới lạ bạn nên thử nhé, sẽ rất bất ngờ về hương vị!

400 gam rau cải cúc, 100 gam bột gạo, 15ml mỡ lợn, muối, nước cốt gà và lượng tỏi băm thích hợp.

Bước 1: Khi mua rau cải cúc, hãy chọn những bó có màu xanh đậm, khi sờ hoặc bấm nhẹ vào cây thấy mềm thì đó là những cây còn non, ăn sẽ ngọt, và có mùi thơm hơn. Sau khi mua rau cải cúc về bạn nhặt bỏ rễ và rửa sạch. Tiếp theo ngâm rau trong nước muối pha loãng khoảng 10-15 phút. Điều này có thể giúp loại bỏ tất cả các chất bẩn trong rau cải cúc. Sau đó rửa sạch rau cải cúc một lần nữa.

Bước 2: Để rau cải cúc ráo nước bạn xếp ngay ngắn. Đặt rau lên thớt, cắt thành khúc nhỏ kích thước cỡ 1 đốt ngón tay rồi đặt sang một bên.

Bước 3: Đun nóng nồi rồi cho mỡ lợn vào. Khi mỡ lợn nóng thì bạn cho tỏi băm vào phi thơm trong khoảng 20 giây.

Bước 4: Cho toàn bộ rau cải cúc đã cắt nhỏ vào nồi, xào trên lửa lớn cho đến khi rau cải cúc chín. Sau đó dùng thìa gạt từng phần rau cải cúc vào quanh thành nồi để lại khoảng trống ở giữa.

Bước 5: Cho bột gạo đã chuẩn bị vào phần giữa nồi (phần có nước rau cải cúc tiết ra). Đậy nắp nồi lại và nấu trong khoảng 1 phút. Sau đó mở nắp nồi, trộn đều rau cải cúc với bột gạo với nhau. Đảo qua lại 7-8 lần để rau và bột quện đều.

Bước 6: Cho lượng muối và nước cốt gà vừa đủ vào nồi. Sau đó tiếp tục xào khoảng 20 giây thì tắt bếp. Bạn cho ra tô, dùng thìa sứ múc một thìa rau cải cúc xào bột, thổi nhẹ rồi ăn, miếng đầu tiên đưa vào miệng đã tràn ngập vị ngon ngọt hệt như vị umami.

Vậy là món rau cải cúc xào bột đã hoàn thành. Món ăn với lượng rau cải cúc và bột được xào hài hòa. Rau cải cúc nấu vừa chín tới nên vẫn giữ được độ tươi và giòn, thanh mát. Phần bột xào sệt ngon ngọt quện với các loại gia vị và nước cốt gà. Bạn có thể dùng món ăn này vào buổi sáng hoặc ăn nhẹ vào bữa xế.

Chúc các bạn ngon miệng và "thổi bay" được chứng mất ngủ, giảm ho với món rau cải cúc xào bột này nhé!