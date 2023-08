Làm mới không gian sống với tấm Laminate từ AICA HPL

Trong muôn vàn chọn lựa, tấm Laminate vẫn là vật liệu nội thất được yêu thích hàng đầu

Thị trường vật liệu nội thất Việt hiện nay ngày càng đa dạng với các vật liệu truyền thống như gỗ tự nhiên, đá, gạch và các vật liệu mới như: kính, nhựa, gạch xơ mướp... Trong đó, tấm Laminate vẫn được người tiêu dùng Việt yêu thích hàng đầu bởi tính thẩm mỹ, an toàn, đa công năng và giá thành hợp lý.

Laminate là vật liệu dán phủ bề mặt (gỗ dán công nghiệp) có khả năng chịu nước, chịu nhiệt, đa dạng về màu sắc vân hoa với nhiều tính năng ưu việt, chuyên được sử dụng để trang trí bề mặt trong lĩnh vực nội thất, đồ gỗ nội thất như tủ quần áo, giường ngủ, tủ bếp, vách ngăn, tường ốp, sàn nhà…



Tấm Laminate "hiện thực hóa" mọi hoa văn, màu sắc hay kiểu dáng bề mặt

Họa tiết màu sắc của Laminate có thể được in ấn rất phong phú bậc nhất trong số các vật liệu nội thất hiện nay. Ngoài màu trơn, vân gỗ, vân đá, ngày nay còn có màu kim loại, ánh nhũ, hay hoa văn thiết kế theo mẫu riêng với nhiều kiểu bề mặt khác nhau như mờ, mịn, gương bóng, vân nổi, vân xước… giống như thật. Có thể nói, bất cứ thiết kế hoa văn, màu sắc hay kiểu dáng bề mặt nào bạn muốn, tấm Laminate cũng có thể đáp ứng được.

Đặc biệt, công nghệ in kỹ thuật số Digital Printing giúp cho Laminate AICA có khả năng in theo yêu cầu của khách hàng. Công nghệ in kỹ thuật số này với chất lượng cao đến từ Nhật Bản giúp khách hàng của AICA có thể tự do sáng tạo ra các thiết kế mới, độc bản và ứng dụng chúng trong chính ngôi nhà của mình.

Tấm Laminate - "Siêu vật liệu" bền bỉ với thời gian

Không chỉ dẫn đầu về tính thẩm mỹ, tấm Laminate còn bền bỉ, đảm bảo công năng sử dụng ổn định, giữ không gian ngôi nhà được sạch sẽ và tràn đầy sức sống. Các đặc tính nổi bật của tấm Laminate có thể kể đến như: chống thấm nước, chống trầy xước, dễ dàng uốn cong (laminate post-forming), chịu nhiệt, chống dấu vân tay (Celsus), kháng khuẩn (Celsus), kháng virus (Virutect).

Bên cạnh các tính năng đặc trưng của tấm Laminate, sản phẩm Laminate AICA còn có khả năng chống trầy xước. Sản phẩm phù hợp để sử dụng ở những nơi chịu nhiều tác động như bàn, ghế, cánh tủ, tường hành lang.

Tấm Laminate AICA được người tiêu dùng lựa chọn cho mọi không gian sống như: bếp, phòng ngủ trẻ em, phòng khách, tủ quần áo, văn phòng… của mình.

Tấm Laminate - Kiến tạo không gian sống trong lành hơn cho cả gia đình

Nếu có điều gì khiến người dùng lo ngại nhất khi sử dụng gỗ dán công nghiệp nhất thì đó chính là nguy cơ gây hại đến sức khỏe bởi loại keo dán gỗ để tạo liên kết bền chặt cho ván gỗ. Thành phần của loại keo này có chứa chất formaldehyde, gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho da và hệ thống hô hấp, các bệnh về bạch cầu…

Tuy nhiên, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng tấm Laminate AICA có hàm lượng các chất hữu cơ bay hơi VOC, formaldehyde trong sản phẩm đạt mức rất thấp. Điều này đã được kiểm chứng và đạt chứng chỉ GREENGUARD GOLD - chứng chỉ đảm bảo các sản phẩm nội thất có hàm lượng phát thải hoá chất thấp, giảm hàm lượng ô nhiễm khí thải trong nhà.

AICA Việt Nam: Một thương hiệu tấm Laminate uy tín hiện nay

AICA HPL là công ty thuộc tập đoàn AICA, thương hiệu nổi tiếng Nhật Bản. AICA sở hữu nhà máy sản xuất Laminate tại Đồng Nai, Việt Nam. Các sản phẩm không những phục vụ thị trường Việt (30%) mà còn được xuất khẩu sang Nhật và các nước châu Á khác (70%).

AICA Laminates Việt Nam và sản phẩm Laminate của công ty đã đạt nhiều giải thưởng uy tín về chất lượng như: giải ba hạng mục "Hàng Việt Tốt Vì Quyền Lợi Người Tiêu Dùng 2023", giải "Hạng mục Top 20 Doanh nghiệp xuất sắc" và "Hạng mục Top 20 Thương hiệu Vàng Việt Nam"...



