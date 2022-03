Làm mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ: Ghi nhớ 1 điều này để tìm thấy niềm vui trong công việc, sự nghiệp thành công, tinh thần đủ đầy

Khi nhắc đến câu tục ngữ "All work and no play makes Jack a dull boy" (tạm dịch: Chỉ làm mà không chơi sẽ đánh mất tuổi trẻ), người ta thường nghĩ ngay tới cuốn tiểu thuyết The Shining của Stephen King.

Nhưng ít ai biết được rằng câu nói này đã có từ rất lâu về trước, vào khoảng thế kỷ 17. Và dù ở bất cứ thời gian và không gian nào, câu nói này vẫn mang một thông điệp không đổi: Làm việc liên tục không bao giờ là một ý tưởng hay. Tất cả chúng ta đều cần thời gian giải trí đều đặn.



Mới đây, một nghiên cứu thú vị đến từ Đại học Rutgers, Đại học Bang Ohio và Đại học Harvard đã chứng minh khía cạnh khoa học của câu nói này. Nghiên cứu của họ đã chỉ ra: Tư tưởng cho rằng các hoạt động giải trí là "lãng phí" thời gian sẽ dễ khiến con người rơi vào trạng thái căng thẳng, trầm cảm và lo lắng.

Tại sao bạn nên dành thời gian để giải trí?

Gabriela Tonietto, tác giả chính của nghiên cứu, đồng thời cũng là trợ lý giáo sư chuyên ngành tiếp thị tại Trường Kinh doanh Rutgers – Newark và New Brunswick cho biết: “Nếu công việc là ý nghĩa và mục đích của cuộc sống thì giải trí – thời gian với gia đình, bạn bè, làm điều mình thích hoặc tập thể dục – được xem là nhân tố giúp cho chúng ta hạnh phúc và khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra giá trị của việc giải trí. Nhiều người cho rằng những hoạt động giải trí này sẽ khiến thời gian bị lãng phí, hoặc thậm chí là tước đoạt đi hạnh phúc của họ. Nhưng chúng tôi lại phát hiện ra tư tưởng 'giải trí là lãng phí thời gian' mới là nguyên nhân khiến hoạt động giải trí của bạn trở nên nhàm chán.”

Không cần phải mất quá nhiều thời gian để tìm thấy những ví dụ về các bài báo, bài đăng hay những thông điệp “nếu bạn không chăm chỉ làm việc và rèn luyện thì bạn sẽ là kẻ thất bại trong cuộc sống này”. Có mục tiêu để nỗ lực làm việc là một điều rất tốt, tuy nhiên quá trình làm việc vất vả đó cũng cần phải được bù đắp bằng việc nghỉ ngơi và thư giãn.

Selin Malkoc, phó giáo sư chuyên ngành tiếp thị tại Đại học Kinh doanh Fisher thuộc Đại học Bang Ohio đã chia sẻ rằng: “Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy giải trí có lợi cho sức khỏe tinh thần và nó có thể giúp chúng ta làm việc một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nếu mọi người tin rằng việc giải trí là lãng phí thời gian, thì chính tư tưởng đó sẽ dễ khiến các bạn rơi vào trạng thái trầm cảm và căng thẳng”.

Đó là một điều vô cũng dễ hiểu. Giả sử bạn vừa hoàn thành cả một ngày dài làm việc và cuối cùng đã có một khoảng thời gian cho chính mình. Nhưng thay vì tìm kiếm những cuốn sách hay, những chương trình giải trí hoặc tận hưởng một vài hoạt động yêu thích, thì bạn lại lo lắng về những vấn đề khác hoặc suy tư về nhiệm vụ cần giải quyết. Thậm chí, một số nhà nghiên cứu cũng thừa nhận rằng họ thường xuyên phải đối mặt với tình trạng trên.

Bà Tonietto nhận xét: “Tất cả các thành viên trong nhóm nghiên cứu đề gặp phải vấn đề này hoặc quen biết với những người gặp phải tình trạng trên”.

Vậy nguyên nhân của hiện tượng này là gì? Phải chăng nó bắt nguồn từ những thông điệp khuyến khích làm việc trên các phương tiện truyền thông?

Chúng ta phải thừa nhận rằng, việc nhìn thấy người khác thành công trên các trang mạng xã hội khiến chúng ta tự đặt áp lực lên bản thân và rất khó để có thể thư giãn. Theo Tonietto, tư tưởng đặt công việc lên trước đã tồn tại từ lâu, nhưng nó mới chỉ phát triển mạnh vào những thập kỷ gần đây.

“Tôi cho rằng tư tưởng này không mới, cái mới mẻ thật sự nằm ở những biểu hiện của nó. Trong suốt lịch sử thời hiện đại, rất nhiều quốc gia đã áp dụng các chuẩn mực xã hội nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc và năng suất lao động. Tuy nhiên, mạng internet nói chung và các trang mạng xã hội nói riêng đã khiến tư tưởng này trở nên rõ ràng hơn. Cũng giống như những tư tưởng khác, nó có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng mọi người đang có xu hướng khoe khoang sự bận rộn của mình lên mạng xã hội, và những hành động này sẽ góp phần làm cho tư tưởng ‘công việc là lợi ích còn giải trí là lãng phí thời gian’ trở nên trầm trọng hơn.”

Người Mỹ vốn được biết đến với tư tưởng xem trọng công việc, nhưng thực tế nghiên cứu lại cho thấy rằng hầu như tất cả mọi người trên toàn thế giới đều có ác cảm với sự nhàn rỗi. Một thí nghiệm đã được thực hiện đối với những tình nguyện viên đến từ Mỹ, Pháp và Ấn Độ. Trong khi một số người Pháp không cho rằng việc giải trí là tiêu cực, thì một bộ phận khá lớn khác cho hay họ vẫn đang bị mắc kẹt trong tư tưởng trên.

Trợ lý giáo sư Tonietto chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là dù cho có sự khác biệt về văn hoá, thì những người tin rằng giải trí là lãng phí thời gian có đều có mức độ trầm cảm, lo lắng và căng thẳng cao hơn người khác.”

“Chúng ta đang sống trong một thế giới hội nhập, vậy nên cho dù là ở đâu thì chúng ta vẫn có thể dễ dàng nghe thấy những thông điệp về tầm quan trọng của công việc và năng suất làm việc. Một khi bạn tin vào điều đó, đồng thời cho rằng thời gian dành cho việc giải trí là lãng phí, thì bạn sẽ ít hạnh phúc hơn những người không tin vào nó”, Rebecca Reczek đồng tác giả nghiên cứu, giáo sư tiếp thị tại Bang Ohio phát biểu.

Giá trị của sự thư giãn

May mắn thay, có một lỗ hổng ở đây, đó là nếu bạn nhìn thấy được giá trị của việc thư giãn, thì cho dù bạn có mang tư tưởng tiêu cực trên hay không, bạn đều có thể tận hưởng nó. Ví dụ như việc tập thể dục hoặc thiền định.

Với phát hiện trên, nghiên cứu này có thể được xem là một “liều thuốc chữa bách bệnh” cho tư tưởng xem xem nhẹ việc thư giãn. Lần tiếp theo bạn cảm thấy lo lắng khi ngồi xem phim hoặc đơn giản là chẳng làm gì cả, thì hãy nhắc nhở bản thân rằng hành động hiện tại sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành tựu hơn trong tương lai.

Bà Tonietto cũng nói thêm: “Suy nghĩ về những lợi ích mà các hoạt động giải trí đem lại cho công việc của bạn có thể là một cách hay”.

Phó giáo sư Malkoc kết luận: “Hãy tìm cách biến các hoạt động giải trí trở thành một phần của mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống của bạn, nghĩ về tính hiệu quả và hữu ích mà nó mang lại”.

Tất cả 100 người tham gia khảo sát đều trả lời rằng họ muốn được hạnh phúc. Nhưng khi được phỏng vấn rằng hạnh phúc thực sự là gì, thì mỗi người lại có những ý kiến khác nhau. Nhiều người chắc chắn rằng đối với họ, hạnh phúc chính là được nhìn thấy nhiều số 0 trong tài khoản ngân hàng của mình. Nhiều người khác lại cho hay, hạnh phúc là được tận hưởng một buổi tối yên tĩnh bên những người thân yêu nhất.

Dù định nghĩa về hạnh phúc của bạn là gì, thì hãy nhớ bao gồm cả việc nghỉ ngơi và thư giãn trong đó. Công việc có thể là mục tiêu của cuộc sống, nhưng có ý nghĩa gì nếu chúng ta không thể tận hưởng nó?

Nghiên cứu đầy đủ được xuất bản trên Tạp chí Tâm lý Xã hội Thực nghiệm.

(Nguồn: Theladders)

