Làm IVF tại IVF Quốc Ánh: Cặp vợ chồng U40 bất ngờ đón tin vui ngay lần đầu chuyển phôi

Đã chu ẩ n b ị tâm lý làm IVF

Kết hôn từ năm 2021 khi đã ngoài 30 tuổi, chị Quỳnh An (1989) chưa vội sinh con, một phần vì ám ảnh trước trường hợp sinh nở khó khăn của đồng nghiệp, phần vì giai đoạn dịch Covid-19 nhiều bất ổn. Khi tâm lý ổn định trở lại, chị cùng chồng – anh Thắng (1985) – bắt đầu mong con nhưng chờ mãi vẫn chưa có tin vui. Ý thức được ảnh hưởng của tuổi tác, hai vợ chồng đã đi khám sức khỏe sinh sản. Kết quả cho thấy chị có dự trữ buồng trứng thấp (AMH 1,4 ng/mL), kèm lạc nội mạc tử cung ở một buồng trứng; trong khi chồng có tinh trùng ít và yếu.

Dù vậy, cả hai vợ chồng không quá hoang mang, chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Chị cho biết, mình khá may mắn khi được một đồng nghiệp từng làm IVF thành công ở tuổi ngoài 40 giới thiệu bác sĩ "mát tay", nhờ đó chị đã tìm đến và đặt trọn niềm tin.

Trái ng ọ t t ừ ni ề m tin đ ặ t đúng ch ỗ

Người đồng hành cùng vợ chồng chị Quỳnh An trong hành trình tìm con là Trưởng Trung tâm IVF Quốc Ánh - bác sĩ Lý Thiện Trung, trước đây từng phụ trách chuyên môn tại hệ thống IVF Mỹ Đức. Theo bác sĩ Trung, trường hợp của chị Quỳnh An hội tụ nhiều yếu tố khó, nhưng may mắn đã đến thăm khám và can thiệp sớm. Nếu tuổi quá cao hoặc lạc nội mạc tiến triển nặng hơn, sẽ làm số lượng và chất lượng trứng suy giảm nghiêm trọng.

Bác sĩ Trung cùng gia đình chị An anh Thắng bên em bé mới chào đời. Ảnh: NVCC

"Lúc đầu tôi nghĩ chi phí IVF sẽ rất cao, có thể lên tới cả trăm triệu. Khi được tư vấn chỉ khoảng 50 triệu đồng, tôi thật sự bất ngờ. Với uy tín của bác sĩ và đội ngũ ở đây, tôi quyết định làm ngay mà không băn khoăn gì." chị An nhớ lại.

Sau 9 ngày kích thích buồng trứng, chị An thu được 10 trứng và tạo được 7 phôi ngày 5 – kết quả vượt kỳ vọng. Nhờ phác đồ phù hợp, chị Quỳnh An đã có thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên. Bác sĩ Trung nhận định, thành công này đến từ sự tuân thủ điều trị, tinh thần thoải mái của bệnh nhân, phác đồ hợp lý, kỹ thuật labo tốt và cả yếu tố may mắn.

Ngày 24/02/2026, chị An và anh Thắng chính thức đón con yêu trong niềm hạnh phúc trọn vẹn, khép lại hành trình dài của hy vọng và những tháng ngày chờ đợi. Chị bồi hồi chia sẻ: "Vợ chồng tôi kết hôn khá muộn, nên hành trình làm cha mẹ luôn đi kèm nhiều trăn trở. Thật may mắn khi con đến ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Khoảnh khắc trông thấy con, tôi mới tin rằng mình đã thực sự trở thành một người mẹ."

Cơ h ộ i ti ế p c ậ n IVF chi phí th ấ p cho nhi ề u c ặ p v ợ ch ồ ng

Nhớ lại hành trình đã qua, chị cho biết điều khiến chị an tâm không chỉ là chuyên môn, tay nghề của bác sĩ hay trang thiết bị, mà còn là sự tận tâm và thấu hiểu của đội ngũ IVF Quốc Ánh. "Lúc chụp tử cung vòi trứng tôi rất sợ, loay hoay mất đến hai tiếng, nhưng các bác sĩ và điều dưỡng liên tục trấn an, ôm vai tôi động viên ‘Chị An ơi cố lên’. Nhớ lại tôi vẫn còn xúc động," chị kể.

Một em bé chào đời nhờ phương pháp IVF tại Trung tâm IVF Quốc Ánh. Ảnh: Trung tâm IVF Quốc Ánh

. Theo bác sĩ Lý Thiện Trung, IVF Quốc Ánh được định hướng như một trung tâm hỗ trợ sinh sản cho các gia đình trong phân khúc bình dân. "Chi phí không ảnh hưởng nhiều đến việc lựa chọn phác đồ. Các phác đồ đã được chứng minh hiệu quả thì chi phí gần như tương đương, sự khác biệt chủ yếu nằm ở những xét nghiệm quá chuyên sâu hoặc kỹ thuật cao chưa thực sự cần thiết. Như với chị An, điều quan trọng là chọn liều kích trứng phù hợp để tối ưu chi phí," bác sĩ cho biết.

Bác sĩ cũng nhắn nhủ các cặp vợ chồng kết hôn muộn nên đi khám sức khỏe sinh sản sớm, duy trì lối sống lành mạnh, tập luyện vừa sức và can thiệp kịp thời. Đặc biệt, việc giảm stress, bổ sung nhiều rau xanh, trái cây giàu chất chống oxy hóa sẽ giúp tăng cơ hội thành công. "Trước đây, chi phí IVF khá cao nên nhiều cặp vợ chồng phải chờ đợi. Sự ra đời của IVF Quốc Ánh giúp chi phí điều trị giảm gần một nửa, đồng nghĩa rút ngắn thời gian chờ gom góp và tăng cơ hội làm cha mẹ," bác sĩ nhấn mạnh.

Trung tâm IVF Quốc Ánh (thuộc Bệnh viện đa khoa Quốc Ánh, địa chỉ: 104 - 110 Đường số 54, Phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh; Giấy phép hoạt động số: 86 /BYT – GPHĐ) là mô hình tiên phong hỗ trợ sinh sản hướng đến cộng đồng tại Việt Nam, được xây dựng với mong muốn hỗ trợ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn có thu nhập bình dân tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Khai trương từ tháng 5/2025, đến nay trung tâm đã tiếp nhận gần 300 trường hợp đến khám, tư vấn và điều trị.

