Làm gì để tránh xa ung thư vú?

Cùng Vinasoy hướng tới thói quen ăn uống lành mạnh

Có một câu nói rất nổi tiếng: "You are what you eat" (Tạm dịch: Sức khỏe của bạn từ chính thức ăn bạn nạp vào). Do đó, nếu chủ động duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh thì mọi người sẽ có được thẻ vàng sức khỏe cho mình.

Ủng hộ cho xu hướng này, trong nhiều năm nay Công ty sữa đậu nành Việt Nam – Vinasoy đã liên tục nghiên cứu và cho ra đời nhiều sản phẩm tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng và hướng người tiêu dùng thay đổi thói quen "ăn sạch, sống xanh", duy trì sức khỏe tốt. Vinasoy cũng chính là doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực gần 25 năm qua để mang đến những sản phẩm dinh dưỡng sáng tạo, tối ưu từ nguồn đậu nành thiên nhiên cho người dùng.