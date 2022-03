Làm "gái ngành" kiếm tiền trả nợ, lúc hoàn lương thì em gái đã cưới người yêu cũ, nhìn Quỳnh Lam khóc ai cũng xót

Những diễn biến gay cấn của phim truyền hình Hồng Nhan vẫn đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Mới đây, tình tiết Lành đối mặt với bà Tâm An (Hoàng Trinh) và em gái ruột Hạnh (Đàm Phương Linh) đã gây xôn xao vì quá bi thảm.

Lành là cô gái đẹp người đẹp nết, được đám thanh niên trai tráng trong làng xếp hàng theo đuổi. Nhưng dòng đời đẩy đưa khiến Lành phải rời quê nghèo để lên thành phố đi học may vì mục đích kiếm tiền lo thuốc thang cho bố. Không may, Lành gặp gã biến thái, gian tà là Ngạn (Đoàn Minh Tài) rồi rơi vào cái bẫy tinh vi của hắn. Ngạn cho đàn em bắt cóc rồi bày kế cưỡng hiếp Lành. Sau đó, Lành có bầu rồi bị bà chủ tiệm may đuổi đi.

Rơi vào đường cùng, Lành mới chạy đến chỗ Ngạn tìm giúp đỡ. Ngạn đưa Lành đi phá thai, sau đó lừa bán Lành vào phòng trà Lệ Hồng làm gái. Chính bà chủ Lệ Hồng cho Lành biết về bộ mặt thật của Ngạn. Lành ê chề nhục nhã bị Ngạn đuổi đi khi hắn ta đang ôm ấp cô gái khác.

Lành xúc động khi biết tin em gái đã làm vợ Tuấn Tú.

Trải qua nhiều cay đắng, Lành cuối cùng cũng quyết định hoàn lương, rũ bỏ quãng đời buôn hương bán phấn để làm lại cuộc đời. Lúc này, Lành biết được chuyện em gái Hạnh đã làm đám cưới. Nhưng đau xót nhất là khi người Hạnh lấy làm chồng lại chính là Tuấn Tú - người yêu năm xưa của Lành.

Cảnh khóc của Lành và bà Tâm An gây xúc động cho khán giả.

Lúc phát hiện ra sự thật này, Lành sốc đến mức ngất xỉu. Sau đó, cô nói chuyện riêng với mẹ Tuấn Tú là bà Tâm An về những điều khủng khiếp đã xảy ra. Nhìn cảnh Lành khóc và nói về quá khứ ê chề, tủi nhục của mình, khán giả không khỏi đau xót. Từ cô gái ngây thơ, xinh đẹp, Lành đã bị đẩy vào ổ quỷ, chịu cảnh làm "gái ngành" và bị dày vò về thể xác.

Nhưng đến lúc muốn quay đầu, cô lại chẳng còn cách nào thay đổi số phận, đến cả hy vọng cuối cùng về Tuấn Tú và gia đình bà Tâm An đều tiêu tan, vậy thì những ngày sắp tới, Lành sẽ sống ra sao? Ai có thể bảo vệ, chở che và mang đến cho cô hạnh phúc?

https://afamily.vn/lam-gai-nganh-kiem-tien-tra-no-luc-hoan-luong-thi-em-gai-da-cuoi-nguoi-yeu-cu-nhin-quynh-lam-khoc-ai-cung-xot-20220309144836976.chn