Làm được "chiếc túi thần kỳ" cứu trẻ sinh non, giờ đây các nhà khoa học còn phát triển một thứ kinh điển khiến nhân loại trầm trồ

"Tử cung nhân tạo" từ lâu đã là khái niệm quen thuộc khi các nhà khoa học công bố phát minh mang tính đột phá này giúp các em bé sinh non có cơ hội sống sót và phát triển toàn diện. 5 năm trước, vào năm 2017, các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện nhi Philadelphia, Mỹ đã sáng chế ra tử cung nhân tạo (gọi là Biobag) và thử nghiệm thành công trên cừu non.

Thời điểm đó, phát minh này đã thu hút sự chú ý của cả thế giới bởi nó là bước đột phá vô cùng quan trọng nhằm giúp các em bé sinh non có thêm cơ hội sống sót. Tử cung nhân tạo Biobag (hay còn gọi là "chiếc túi thần kỳ") là chiếc túi sinh học chứa đầy dung dịch tương đối giống với nước ối trong tử cung người mẹ.

Các nhà khoa học đã thử nghiệm tử cung nhân tạo với những con cừu đang ở ngày 105 tới 120 của thai kỳ, tương đương trẻ sơ sinh trong tuần thứ 22 - 24.

Sau khi được đưa vào túi, bào thai sinh non tiếp tục được lưu thông máu, trao đổi khí thông qua một ống dẫn. Trong môi trường này, những bào thai an toàn hơn so với lồng kính. Một điểm cộng nữa là thiết bị này hoàn toàn không dùng đến máy bơm cơ học vì ngay cả những áp lực nhân tạo nhẹ nhàng có thể gây tử vong cho đứa trẻ.

Theo kết quả công bố trên tạp chí Nature Communications, 6 con cừu non tiếp tục phát triển bình thường dù đã ra khỏi bụng mẹ, chúng tiếp tục hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể, chúng cũng có thể cử động, mở mắt, nuốt nước ối và mọc thêm lông. "Chúng dường như phát triển bình thường ở mọi khía cạnh", các nhà khoa học cho biết.

Hình ảnh tử cung nhân tạo từng được các nhà khoa học nghiên cứu.

5 năm qua, các nhà khoa học vẫn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện "chiếc túi thần kỳ" này hơn nữa. Tuy nhiên, phát minh mới này không thể thay thế tử cung người mẹ, nó không nhằm kết thúc thai kỳ sớm, mà chỉ là tạo điều kiện chăm sóc tốt hơn cho trẻ sơ sinh thiếu tháng.

Mới đây, các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc cho biết họ đang phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo robot để chăm sóc phôi thai khi chúng phát triển trong tử cung nhân tạo. Đồng nghĩa với việc sẽ không cần đến bàn tay con người chăm sóc, giảm tối đa tác động từ bên ngoài vào bào thai.

Theo The Independent, thông tin này được công bố trên Tạp chí Kỹ thuật Y sinh. Cô "bảo mẫu" robot hiện đang được thử nghiệm nuôi dưỡng một số bào thai động vật.

Các nhà nghiên cứu cho biết họ dự định phát triển công nghệ có thể cho phép các bậc cha mẹ nuôi con trong phòng thí nghiệm để phụ nữ không còn phải tự mang thai. Họ cho biết robot "bảo mẫu" này sẽ "tối ưu hóa và cải thiện hệ thống nuôi cấy phôi trong ống nghiệm" đồng thời cho biết họ muốn tạo ra "một hệ thống giám sát trực tuyến được thiết kế để nuôi cấy phôi lâu dài".

Theo nghiên cứu, hệ thống này cũng cho phép các phôi thai được nuôi dưỡng hiệu quả hơn so với trong tử cung tự nhiên. Nếu đã xem phim "Ma Trận" (The Matrix) thì bạn sẽ tưởng tượng ra đây có lẽ là tương lai của nhiều đứa trẻ được sinh ra từ tử cung nhân tạo.

Hình ảnh tử cung nhân tạo trong phim "Ma Trận" (The Matrix).

Tuy nhiên, việc phát triển công nghệ này cũng gây nhiều tranh cãi khi các nhà khoa học sẽ phải thử nghiệm chúng trên trẻ em thật cũng như các tác động lâu dài của việc dùng tử cung nhân tạo với trẻ nhỏ. Đó là chưa kể đến những vấn đề liên quan đến đạo đức khi con người có thể duy trì nòi giống một cách phi truyền thống.

Báo cáo cũng cho biết thêm: “Vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp về sinh lý của quá trình phát triển phôi điển hình của con người”.

Việc tạo ra công nghệ như vậy cũng sẽ giúp hiểu được nguồn gốc của sự sống và sự phát triển phôi thai của con người đồng thời cung cấp câu trả lời để giải quyết các khuyết tật bẩm sinh và các vấn đề sức khỏe sinh sản quan trọng khác.

Vào năm 2019, Phó giáo sư Luật Neera Bhatia cùng nhà nghiên cứu y sinh học và sức khỏe cộng đồng Evie Kendal đã viết trong bài báo của họ về tử cung nhân tạo có thể hỗ trợ trẻ sinh non.

Họ viết: "Hiện tại, những đứa trẻ được sinh ra sớm hơn 22 tuần tuổi thai có rất ít hoặc không có hy vọng sống sót. Và những đứa trẻ sinh ra ở tuần thứ 23 có khả năng bị một loạt khuyết tật. Sử dụng tử cung nhân tạo, mô phỏng tử cung mẹ, có thể giúp trẻ sinh cực non sống sót và cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng".

Nguồn: Ladbible, Independent

