Lạm dụng corticoid tự điều trị cúm, nữ bệnh nhân 37 tuổi suy đa tạng

Ngày 4-1, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tại đây đã tiếp nhận nữ bệnh nhân 37 tuổi, ở Hà Nội, bị viêm phổi bội nhiễm, suy đa tạng do lạm dụng corticoid tự điều trị cúm.

Cuối tháng 10-2022, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ngứa họng, ho, chảy nước mũi, đau mỏi toàn thân nên đã tự điều trị hạ sốt bằng corticoid (medrol 16 mg/ngày). 3 ngày sau tình trạng không cải thiện, sốt cao kéo dài kèm khó thở nhiều, phải thở ôxy sau đó thở máy.

Hình ảnh phim phổi của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Nguyễn Bá Cường, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết khi nhập viện, tình trạng bệnh nhân rất nặng, sốt cao liên tục, sốc nhiễm khuẩn nặng, ôxy máu giảm rất thấp. X-quang phổi mờ trắng xóa cả 2 bên phế trường, test nhanh cúm B dương tính.

Điều đặc biệt là mặc dù nhiễm cúm nhưng tình trạng nhiễm vi khuẩn trên xét nghiệm rất cao kèm theo đó là số lượng bạch cầu giảm trầm trọng. Ngay lập tức, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, kháng virus, thở máy và lọc máu hấp phụ.

Do bệnh nhân không đáp ứng với điều trị hồi sức, các bác sĩ phải tiến hành can thiệp ECMO. Trong quá trình 37 ngày chạy ECMO, gần 50 ngày thở máy với ôxy liều cao, do suy giảm khả năng đề kháng, nữ bệnh nhân này rất nhạy cảm với các vi sinh vật trong bệnh viện và phải điều trị nhiều đợt kháng sinh, kháng nấm.

Ngày 3-1, sau hơn 2 tháng nằm điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhân được ra viện. Tuy nhiên, các tổn thương phổi sau đó có thể sẽ còn tồn tại và cần phải theo dõi trong thời gian dài.

Bác sĩ Cường cho biết việc lạm dụng corticoid diễn ra thường xuyên ở Việt Nam trong điều trị nhiễm cúm và các bệnh xương khớp (được trộn lẫn trong các thành phần thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc). Triệu chứng giảm bạch cầu rất hay gặp ở bệnh nhân nhiễm virus đặc biệt là nhiễm cúm và sốt xuất huyết làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra, việc lạm dụng thuốc corticoid ở các bệnh nhân nhiễm virus làm tăng nguy cơ bội nhiễm đặc biệt là các vi khuẩn kháng thuốc.