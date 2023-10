Làm đẹp thông minh với loạt ưu đãi trang sức dịp 20/10 từ PNJ

Khi mỗi quyết định mua sắm là một bài toán



Giai đoạn nửa cuối năm chính là mùa cao điểm mua sắm. Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh kinh tế khó khăn như 2023, người tiêu dùng cân nhắc trong mọi chi tiêu nhằm mục đích tiết kiệm và tích lũy cao nhất. Trước bất kỳ một quyết định mua sắm nào, họ có xu hướng so sánh giá cả, tìm hiểu thông tin sản phẩm qua đa kênh và đánh giá từ người tiêu dùng khác.

Khảo sát người tiêu dùng "Tăng trưởng vượt trội mùa lễ hội - Peak Season. Peak Performance" đến từ PMAX cho thấy sự lạc quan đang dần quay trở lại hoặc thậm chí gia tăng với kỳ vọng vào một 2024 tốt đẹp hơn. Trong bối cảnh đó, vẻ đẹp và giá trị của vẻ đẹp chính là nguồn động lực để mỗi người vững tin vào bản thân, vượt qua mọi khó khăn.

"Hè năm nay gia đình tôi đã tiết kiệm hơn cho những chuyến du lịch hè, thay vì đi nước ngoài dài ngày thì đi chuyến đi ngắn trong nước, vừa vui vừa đỡ tốn kém. Tuy nhiên, dịp 20/10 tới đây tôi vẫn muốn tặng vợ một món quà gì đó ý nghĩa, để vợ vừa vui vừa có thêm đồ để diện trong những dịp tiệc tùng công ty cuối năm" – Anh Hữu Thọ, 45 tuổi, Thủ Đức chia sẻ.

Trang sức vẫn là món quà tinh tế được nhiều người lựa chọn trong dip 20/10.

Thấu hiểu nhu cầu làm đẹp nhưng vẫn muôn chi tiêu thông minh và tiết kiệm của khách hàng, đồng thời giúp khách hàng có thêm nhiều trải nghiệm mua sắm thú vị, PNJ mang đến loạt hoạt động tôn vinh vẻ đẹp Phụ nữ Việt Nam và loạt ưu đãi hấp dẫn nhân dịp 20/10 năm nay.



Làm đẹp thông minh và tiết kiệm với loạt ưu đãi từ PNJ

Trân trọng sẻ chia chính là món quà tinh tế nhất mà bạn có thể dành tặng cho bản thân và những người phụ nữ quan trọng của đời mình. Chương trình ưu đãi diễn ra từ 6/10 - 22/10 của PNJ nhân dịp 20/10 là cơ hội để phái đẹp làm giàu tủ trang sức của mình với mức giá cực hấp dẫn:

-Cơ hội sở hữu kim cương, PNJ dành tặng 100 viên kim cương 3,6 ly cho 100 khách hàng có tổng giá trị hóa đơn cao nhất theo khu vực.

-Cơ hội sở hữu dây chuyền vàng và ngàn ưu đãi hấp dẫn với chương trình "Quà tặng nàng – Dây chuyền vàng":

+Khi mua trang sức vàng, platinum: với hóa đơn 01 món trang sức bạn sẽ nhận ngay Phiếu ưu đãi điện tử 1.000.000Đ cho HĐ sau từ 8.000.000Đ; với hóa đơn 02 món trang sức, nhận ngay Phiếu ưu đãi điện tử 2.000.000Đ cho HĐ sau từ 15.000.000Đ; với hóa đơn từ 03 món trang sức trở lên, tặng 01 Dây chuyền vàng và tặng Phiếu ưu đãi điện tử 3.000.000Đ cho HĐ sau từ 20.000.000Đ.

+Khi mua trang sức bạc và hợp kim cao cấp: với hóa đơn 01 món trang sức bạn sẽ nhận ngay Phiếu ưu đãi điện tử 100.000Đ cho HĐ sau từ 800.000Đ; với hóa đơn 02 món trang sức, nhận ngay Phiếu ưu đãi điện tử 200.000Đ cho HĐ sau từ 800.000Đ; với hóa đơn 03 món trang sức trở lên, tặng Phiếu ưu đãi điện tử 400.000Đ cho HĐ sau từ 800.000Đ. Đặc biệt, khi mua từ 02 món trang sức trở lên thuộc dòng hàng Disney | PNJ và PNJ x Hello Kitty, bạn sẽ nhận thêm mô hình Disney và nón Hello Kitty; khi mua từ 03 món trang sức STYLE by PNJ và PNJSilver trở lên, nhận thêm 01 đôi bông tai STYLE by PNJ.

Mỗi món trang sức đều sở hữu thiết kế và ý nghĩa riêng biệt, cũng chính là cách để người trao "thay lời muốn nói" cho sự trân trọng, sẻ chia.

-Chương trình "Nhân đôi ưu đãi đến 150.000.000Đ khi mua kim cương rời và 15% trang sức vỏ".



-"Ngày hội ưu đãi VIP": Đợt 1 từ 13-15/10 và Đợt 2 từ 20-22/10 ưu đãi lên đến 11% tiền công khi mua trang sức 22K, 24K; ưu đãi lên đến 8% khi mua trang sức CZ, ECZ, trang sức Ý, đá màu, ngọc trai, kim cương, dây chuyền, trang sức vỏ và trang sức không đính đá; ưu đãi lên đến 4% khi mua kim cương rời và đá màu rời; ưu đãi lên đến 14% khi mua trang sức bạc và hợp kim cao cấp; ưu đãi lên đến 22% khi mua đồng hồ.

-Đặc biệt, top 06 khách hàng thân thiết (VIP 3) có giá trị hóa đơn cao nhất theo khu vực trong Ngày hội ưu đãi VIP sẽ được nhận ngay 01 bộ quà tặng sản phẩm máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap ™ - Thương hiệu Anh Quốc - Công nghệ chăm sóc tóc tiên tiến từ Dyson.

+Ưu đãi riêng cho BST Niềm tin: với HĐ từ 10.000.000Đ đến dưới 30.000.000Đ, nhận ngay Phiếu ưu đãi điện tử 1.000.000Đ cho HĐ sau từ 8.000.000Đ; với HĐ từ 30.000.000Đ trở lên, nhận ngay Phiếu ưu đãi điện tử 2.000.000Đ cho HĐ sau từ 15.000.000Đ và 01 đồng hồ PNJWatch.

+Tận hưởng ưu đãi thêm 5% tối đa 1.000.000Đ khi khách hàng cùng người phụ nữ thân yêu của mình mua sắm và check-in tại cửa hàng PNJ và ưu đãi thêm 3% tối đa 500.000Đ dành cho khách hàng mới.

+Ưu đãi mua 03 Charm tặng 01 Charm. Ưu đãi đến 45% đặc biệt đón sinh nhật STYLE by PNJ.

+Chương trình Nhãn PNJWatch: ưu đãi đến 50% cho danh sách đồng hồ đặc biệt.

PNJ với hàng loạt hoạt động trải nghiệm và ưu đãi hấp dẫn đang chờ phái đẹp khám phá dịp 20/10.

PNJ tin rằng món quà quý giá nhất dành cho một nửa thế giới không chỉ tôn vinh được giá trị đích thực và vẻ đẹp của họ, mà còn phải thể hiện được sự thấu hiểu, sẻ chia từ người tặng. Tri ân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hãy cùng PNJ tiếp thêm sức mạnh cho những người phụ nữ yêu thương với món quà đầy tâm ý từ chính sự đồng cảm và sẻ chia.