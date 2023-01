Làm dâu hào môn sướng như Xoài Non, từ chồng đến mẹ chồng đều cưng chiều hết mực

Nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, Xoài Non ngày càng được chú ý hơn từ khi kết hôn với streamer đình đám Xemesis. Cuộc sống làm dâu nhà hào môn của người đẹp sinh năm 2002 cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bởi không chỉ được chồng cưng chiều, mối quan hệ của Xoài Non và gia đình chồng còn rất thân thiết, tốt đẹp.

Mới đây, Xoài Non khoe ảnh đi du lịch cùng mẹ chồng, nhận được nhiều lượt thả tim từ cộng đồng mạng. Nhiều người bình luận không nghĩ đây là mẹ chồng - nàng dâu bởi cả 2 mẹ con đều vô cùng trẻ trung, xinh đẹp và rất thân nhau, không hề có khoảng cách. Xoài Non và mẹ chồng đều diện đồ giản dị, cùng nhau thưởng thức ẩm thực và ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu, vui vẻ.

Xoài Non và mẹ chồng cùng nhau đi du lịch

Khoảnh khắc thân thiết, đáng yêu của mẹ chồng - nàng dâu khiến dân tình thích thú

Qua loạt ảnh, cộng đồng mạng xuýt xoa ngưỡng mộ bởi mối quan hệ của Xoài Non và mẹ chồng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành lời khen cho mẹ Xemesis bởi tính cách rất xì tin, thoải mái với con dâu.



Đây không phải lần đầu tiên Xoài Non “lên sóng” cùng mẹ chồng. Trước đó, trong nhiều vlog của mình, Xoài Non đã khoe được mẹ chồng cưng chiều, chăm sóc và yêu thương như con đẻ. Trong một chương trình truyền hình, Xoài Non từng chia sẻ cô cảm thấy may mắn vì được làm con dâu của bố mẹ Xemesis. Cả gia đình nhà chồng đều vui vẻ và đón nhận Xoài Non dù có đôi lúc cô cho biết mình vẫn còn trẻ con, vô tâm.

Xoài Non và mẹ chồng cực kì thân thiết

Nhiều lần Xoài Non khoe được mẹ chồng cưng chiều

Cùng sống tại TP.HCM, Xoài Non và Xemesis thường xuyên sang nhà bố mẹ chơi, ăn uống. Mỗi lần như vậy, Xoài Non đều được mẹ chồng nấu cho những món mà cô thích. Bên cạnh đó, mẹ chồng cũng luôn quan tâm, hỏi han nhiều đến công việc của Xoài Non. Hay mỗi khi ở xa, không về thăm nhà, mẹ chồng cũng thường chủ động gọi điện cho Xoài Non. Điều này khiến nhiều người bày tỏ sự ghen tị, cho rằng Xoài Non có “số hưởng” khi vừa được chồng cưng chiều, vừa được mẹ chồng và cả gia đình yêu quý.

Xoài Non vừa được lòng cả gia đình chồng

Tổng hợp