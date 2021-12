Làm đại sứ "có tâm" như Song Hye Kyo: Khiến hãng xịn xò đến đồ bình dân đều "mát lòng mát dạ"

Song Hye Kyo luôn duy trì đẳng cấp tên tuổi đình đám trong làng giải trí Kbiz nói riêng và châu Á nói chung. Chính vì thế, cô cũng là cái tên được nhiều thương hiệu đình đám săn đón. Nếu như về mặt đồ hiệu, Song Hye Kyo là đại sứ của Fendi thì về mặt đồ bình dân, cô lại là nàng thơ của Michaa. Ngắm nhìn hình ảnh của Song Hye Kyo trong phim mới, chúng ta mới càng thấy cô đã làm đại sứ có tâm đến độ nào.



Vào vai nhà thiết kế thời trang, nên trong Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo có style ăn vận thời thượng, thu hút. Styel của cô cũng thành hình mẫu được nhiều chị em học tập theo.

Nhưng nếu để ý, bạn sẽ nhận ra cái hay ho ở chỗ, Song Hye Kyo đã kết hợp nhuần nhuyễn trang phục của những hãng thời trang mà cô đại diện. Diện cả đồ bình dân lẫn đồ hiệu xịn xò nhưng hình ảnh của cô không hề lạc quẻ, lệch tông chút nào.

Về phần trang phục, Song Hye Kyo thường xuyên diện những thiết kế của Michaa - một thương hiệu thời trang nội địa Hàn hướng đến đối tượng phụ nữ công sở. Còn về phần phụ kiện, túi xách, cô lại diện đồ của Fendi - cũng là thương hiệu mà cô đang là người đại diện.

Trang phục thì là đồ bình dân nhưng túi xách là hàng đắt đỏ. Chính vì vậy, xét về tổng thể, hình ảnh của Song Hye Kyo vẫn có sự sang trọng, hiện đại. Hai thương hiệu cũng được kết hợp hài hòa, tự nhiên, ăn ý.

Trong 1 phân cảnh, dân tình từng tăm tia ra Song Hye Kyo mang cả loạt mẫu túi của Fendi khi đóng bộ phim này.

Thực tế lối lên đồ của Song Hye Kyo cũng chính là gợi ý hay ho cho nàng công sở: Trang phục có thể diện đồ bình dân nhưng túi thì nên sắm đồ xịn xò.

Những mẫu trang phục tối giản có thể kết hợp với nhiều style, tạo cảm giác vừa trẻ trung vừa thanh lịch. Còn về phần túi xách, một chiếc túi chất lượng, có phom dáng ổn áp sẽ giúp style của bạn thăng hạng, sang xịn hơn đáng kể.

Bên cạnh Fendi, Song Hye Kyo còn sử dụng nhiều mẫu túi của Hermès trong phim mới.

Kết hợp giữa cả đồ bình dân và đồ hiệu chất lượng, Song Hye Kyo vừa ghi điểm mặc đẹp lại vừa khéo léo quảng bá cho cả 2 thương hiệu thời trang đối lập mà cô đại diện.