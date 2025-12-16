Người xưa thường bảo "Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện", câu nói này mộc mạc nhưng chưa bao giờ cũ, nhất là trong thời buổi kinh tế nhiều biến động. Nhiều chị em chúng ta rất giỏi kiếm tiền, chăm chỉ "cày cuốc" không quản ngày đêm, nhưng lại dở trong việc giữ tiền. Cứ ngỡ là do số mình không giàu, nhưng thực ra là do cái "giỏ" đựng tiền của mình đang bị thủng những lỗ nhỏ li ti mà không biết. Nhất là khi năm 2026 sắp tới là năm Bính Ngọ, mang mệnh Thiên Hà Thủy – Nước trên trời. Dòng nước này mang lại lộc lớn, nhưng cũng dễ dàng trôi tuột đi nếu không biết cách hứng. Trước khi đổ lỗi cho số phận, hãy cùng ngồi lại, nhìn nhận thật lòng xem mình có đang mắc phải 5 thói quen tiêu tiền "kém sang" này không nhé.

Thứ nhất là cái tật "mua sắm giải sầu" hay còn gọi là tiêu tiền theo cảm hứng.

Đây là "căn bệnh" chung của rất nhiều chị em. Hôm nay đi làm bị sếp mắng? Mua cái váy mới cho đỡ buồn. Cãi nhau với chồng? Đặt ngay thỏi son cho hả giận. Vui cũng mua, buồn cũng mua, mà stress thì lại càng mua dữ tợn. Lúc quẹt thẻ hay bấm nút đặt hàng thì sướng cái tay, nhẹ cái đầu thật đấy, nhưng cảm giác đó chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời. Đến khi nhận hàng về, nỗi buồn cũ chưa chắc đã qua, mà nỗi lo mới mang tên "cuối tháng hết tiền" đã ập đến. Những món đồ mua trong lúc bốc đồng thường ít khi được dùng đến, chất đống trong tủ, vừa chật nhà vừa "đau ví".

Thứ hai là coi thường những khoản chi li ti, lặt vặt.

Người ta hay bảo "Kiến tha lâu cũng đầy tổ", nhưng ở chiều ngược lại, "nước chảy đá mòn" cũng đúng trong chuyện tiền nong. Một cốc trà sữa 30 ngàn mỗi chiều, phí duy trì mấy cái thẻ ngân hàng ít dùng, hay cái gói xem phim online cả tháng chẳng mở ra lần nào... Những khoản này nhìn qua thì "chẳng đáng là bao", nhưng bạn thử cộng dồn lại sau một năm xem? Con số có thể đủ để bạn mua một chỉ vàng hoặc một chuyến du lịch gần đấy. Chính tư duy "chắc chẳng sao đâu" là con mối mọt đang âm thầm đục khoét cái kho tiền của bạn mỗi ngày.

Thứ ba là cái bẫy ngọt ngào mang tên "săn sale" và "giảm giá sốc".

Nhiều người cứ thấy biển "Sale 50%", "Mua 2 tặng 1" là mắt sáng lên, lao vào mua như sợ người khác mua hết phần, bất chấp việc mình có thực sự cần món đồ đó hay không. Chúng ta thường tự lừa dối bản thân rằng mình đang "tiết kiệm" được một nửa số tiền, nhưng sự thật là bạn đang "tiêu hoang" 100% số tiền đó cho một thứ không cần thiết. Mua một chiếc áo rẻ hơn 200 ngàn nhưng chỉ mặc một lần rồi vứt xó thì đó không phải là thông minh, đó là lãng phí.

Thứ tư là áp lực vô hình từ việc "bằng chị bằng em" trên mạng xã hội.

Thời đại bây giờ, mở điện thoại lên là thấy người ta đi du lịch sang chảnh, ăn nhà hàng 5 sao, dùng túi hiệu. Tự nhiên nhìn lại mình thấy tủi thân, thế là cũng cố gồng mình lên chi tiêu để có tấm ảnh "sống ảo" cho bằng bạn bằng bè. Chi tiền để mua sự ngưỡng mộ ảo của người khác, trong khi nợ thẻ tín dụng thì thật, là một cái vòng luẩn quẩn khiến bạn mãi không ngóc đầu lên được. Sống cho mình, biết đủ với mình mới là sự an yên bền vững nhất.

Cuối cùng, và cũng là tai hại nhất, chính là thói quen "tay hòm chìa khóa" nhưng lại không có kế hoạch, cứ "đến đâu hay đến đó".

Làm ra 10 đồng, tiêu hết 9 đồng rưỡi, thậm chí tiêu lạm vào tháng sau mà không hề hay biết tiền đi đâu về đâu. Không có sổ sách ghi chép, không có ngân sách cho từng khoản, dòng tiền của bạn giống như con thuyền không người lái giữa dòng nước xiết, trôi dạt đâu thì trôi. Để đón vận Thiên Hà Thủy 2026, việc đầu tiên là phải xây dựng một cái đập ngăn nước vững chắc bằng việc lập kế hoạch tài chính rõ ràng. Biết mình kiếm bao nhiêu, tiêu bao nhiêu, và quan trọng nhất là phải trích ra một khoản tiết kiệm trước khi nghĩ đến chuyện tiêu xài.

Vận mệnh đôi khi nằm ngay trong lòng bàn tay mình, qua cách mình đối xử với từng đồng tiền mồ hôi nước mắt. Đừng đợi đến năm 2026 mới bắt đầu loay hoay hứng lộc, hãy bắt đầu "trám" lại những lỗ hổng tài chính ngay từ hôm nay, bằng sự tỉnh táo và chắt chiu của người phụ nữ vun vén cho chính mình và gia đình.