Lại thêm những trào lưu làm trắng răng "liều lĩnh" được chia sẻ trên TikTok, từ dùng dũa móng tay mài răng đến dùng thuốc tẩy

TikTok đang ngày càng trở nên phổ biến và thu hút sự quan tâm, cũng như tham gia của nhiều người. Và nhiều trào lưu cũng được chia sẻ rộng rãi trên đó, bao gồm cả trào lưu sức khỏe. Điều đáng nói, không phải trào lưu nào cũng được coi là lành mạnh và đáng khuyến khích. Ví dụ có thể kể đến như là: Thách thức nhau uống thuốc chống dị ứng để tạo ảo giác, hay là hướng dẫn tẩy nốt ruồi, tẩy trắng răng bằng oxy già...



Gần đây, lại có thêm những video hướng dẫn mọi người cách chà thuốc tẩy lên răng đến đánh răng bằng than hoạt tính để có được màu trắng như ngọc trai, thậm chí là dùng dũa móng tay để "định hình lại" hàm răng... được chia sẻ trên ứng dụng TikTok này. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo những xu hướng liều lĩnh như vậy không chỉ gây ra những tổn thương và vết bẩn lâu dài trên răng mà còn có thể dẫn đến đau đớn về sau.

Xu hướng kỳ lạ lan rộng trên TikTok

Dùng dũa móng tay để "định hình lại" hàm răng của mình là một trong những trào lưu mới chia sẻ trên Tik Tok

Mia Dio, một người dùng TikTok có 145 nghìn người theo dõi, là một trong những người đầu tiên thử kỹ thuật này. Video chia sẻ cách dùng dũa móng tay để "mài răng' của cô nhận được hơn 51 nghìn lượt thích. Trong video có cảnh, sau khi thực hiện phương pháp dũa răng, cô đã đã thể hiện cận cảnh nụ cười hoàn hảo của mình và nói: "Các bạn ơi, nó có tác dụng theo đúng nghĩa đen!".

Bất chấp cảnh báo được áp dụng cho video nói rằng video có chứa "hành động nguy hiểm tiềm ẩn", một người dùng đã nhận xét: "Tôi đã nghĩ về việc làm này rất nhiều lần... Chúng trông rất ổn!". Một người khác nói thêm: "Điều này có thật không? Có nguy hiểm không? Muốn làm nhưng tôi sợ lắm".

Giải thích lý do tại sao nó lại gây hại như vậy, Tiến sĩ Kamala Aydazada, nha sĩ và là người sáng lập của Kensington Cosmetic Dentist, cho biết: "Lớp men răng của bạn rất mỏng và một khi đã bị mài mòn, nó sẽ không bao giờ mọc lại được. Điều này có thể gây ra một số vấn đề, khiến một số vùng của răng bị xỉn màu và phát triển nhiều vết bẩn hơn theo thời gia. Răng của bạn cũng có thể bị ê buốt hoặc đau nhức và dễ bị sâu hơn. Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng bạn chỉ có một bộ răng vĩnh viễn và không nên làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn khi cố gắng áp dụng xu hướng không được khuyến khích như thế này TikTok".

Người dùng TikTok đang mài răng bằng cách sử dụng dũa móng tay nhưng các nha sĩ không khuyến cáo điều đó

Làm trắng răng với thuốc tẩy

Cũng trên TikTok, ngoài những người chia sẻ cách dùng dũa móng tay để mài răng, còn có một số người khác lại sử dụng dung dịch hydrogen peroxide 3% để làm trắng răng tại nhà. Thậm chí có người còn dùng cả hóa chất để làm việc này.

Claudia Snell, 18 tuổi, là một trong số đó. Trong đoạn clip ngắn, cô đã thoa hydrogen peroxide lên răng bằng một miếng bông trước khi tiết lộ rằng chúng sẽ làm răng trắng hơn bao nhiêu lần chỉ sau 4 ngày. Video của cô nhận được gần 20 triệu lượt xem và hơn 2,7 triệu lượt thích.

Video của Claudia Snell nhận được những luồng ý kiến trái chiều. Trong khi có những người khuyên cô nên cẩn thận vì "tiếp xúc lâu rất nguy hiểm" thì cũng có những người khác tự xưng là chuyên gia nha khoa đã ủng hộ ý tưởng của cô và nói rằng kỹ thuật này có thể an toàn - nhưng cảnh báo rằng người dùng cần biết chính xác những gì họ đang làm.

Chai nước oxy già mà Claudia Snell sử dụng hiện đã bán hết trên eBay

Một phương pháp làm trắng tự chế khác đang được đăng trên TikTok là trộn baking soda với hydrogen peroxide lỏng. Tuy nhiên, cách làm này thực sự có thể gây ra tổn thương vĩnh viễn.

Tiến sĩ Ayazada nói: "Baking soda là một chất có thể làm trắng răng hiệu quả, mài mòn tối thiểu, có thể được sử dụng một cách an toàn cùng với kem đánh răng có chứa florua thông thường của bạn. Nhưng việc kết hợp nó với hydrogen peroxide lỏng lại không được khuyến khích do tác hại nghiêm trọng mà nó có thể gây ra trên răng. Bản chất có tính axit, hydrogen peroxide sẽ làm mềm men răng của bạn, và khi tiếp xúc với baking soda có thể khiến cấu trúc khỏe mạnh của răng bị phá vỡ".



"Tôi muốn cảnh báo mọi người không nên sử dụng hỗn hợp như vậy vì nó có thể gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho răng và nướu của bạn. Đối với những bệnh nhân thích đặc tính của baking soda, mọi người nên hòa với nước và súc miệng hơn là chải răng với nó", tiến sĩ Ayazada nói thêm.

Người dùng TikTok @ mom.energy đã thử xu hướng mới nguy hiểm với một chai 3% hydrogen peroxide

Làm trắng răng bằng than hoạt tính

Than hoạt tính có thể là một trong những phương pháp làm trắng răng phổ biến nhất, vì nó được quảng cáo rộng rãi trên mạng xã hội bởi những người nổi tiếng. Nhưng theo tiến sĩ Ayazada, phương pháp này chỉ tạo ra ảo giác răng trắng hơn do sự tương phản của cặn than đen và nó cũng có thể gây ra vấn đề cho răng.

Tiến sĩ Ayazada nói: "Sự tương phản này, có thể so sánh với việc tô son đỏ tươi giúp răng trắng hơn, chỉ đơn giản là một thủ thuật để màu của chất này phát lên mắt khi nó được đặt cạnh răng. Một vấn đề chính của than hoạt tính là các hạt này lớn hơn và thô hơn so với kem đánh răng thông thường nên dễ để lại các vết xước trên bề mặt men răng, về sau này sẽ khiến răng bị ố vàng quá mức. Ngoài ra, dư lượng của bột nhão than đen thường đọng lại ở những vùng khó tiếp cận xung quanh nướu và kẽ răng nên khó lấy ra".

Nhiều TikTokers đang vô tình làm xước lớp men răng của họ

Tẩy trắng răng bằng chanh

Sử dụng nước chanh là một phương pháp làm trắng răng phổ biến khác được người dùng mạng xã hội gợi ý thường xuyên. Tiến sĩ Ayazada cho biết: "Một trong những bài báo mà tôi xem qua đã nói rằng hiệu quả trắng răng khi dùng chanh là do axit citric có trong chanh, đó là một cách tuyệt vời để loại bỏ các đốm trắng trên răng".

Giải thích thêm, tiến sĩ Ayaza da nói: Rõ rằng chanh có chứa hàm lượng axit rất cao và khi cọ xát trực tiếp vào men răng của bạn, như đã đề xuất ở trên, nó sẽ làm axit ăn mòn men răng của bạn. Khi sử dụng thường xuyên trong thời gian dài, thiệt hại có thể rất đáng kể.

Tiến Sĩ Ayazada khuyên bạn nên lấy một ít nước cốt chanh và thêm một chút muối, sau đó chà hỗn hợp này lên răng trong 2-3 phút rồi rửa sạch với nước.

Dù bạn cân nhắc sử dụng kỹ thuật nào, hãy nhờ chuyên gia tư vấn chứ đừng nhắm mắt bắt chước theo các video được chia sẻ trên TikTok bởi không phải video nào cũng được kiểm chứng về độ chính xác và không phải người dùng TikTok chia sẻ các vấn đề sức khỏe đều là chuyên gia sức khỏe.

Theo Thesun