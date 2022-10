Lại phát hiện thi thể trôi dạt trên biển ở Phú Quốc

Người dân địa phương đã phát hiện một thi thể nam giới, khoảng 40 tuổi trôi dạt vào bờ biển xã Hàm Ninh, thi thể đang có dấu hiệu phân hủy.

Theo ghi nhận ban đầu, thi thể là nam giới, khoảng 40 tuổi. Vị trí mà thi thể trôi dạt nằm ở phía đông đảo Phú Quốc, khác với 7 thi thể phát hiện trước đây, chủ yếu trôi dạt vào khu vực biển phía tây.



Công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Trước đó, ngày 29/9, người dân TP Phú Quốc đã phát hiện 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển. Bước đầu công an xác định những thi thể trôi dạt vào bờ biển có cả nam và nữ, chưa xác định được danh tính cụ thể. Các thi thể đang trong tình trạng trương phình và có dấu hiệu phân hủy.

Cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi và xác định nguyên nhân tử vong do tai nạn, không có dấu hiệu tội phạm, đồng thời giám định ADN và lưu lại mẫu để đối chiếu khi có yêu cầu xác định danh tính về sau.



Sau 2 ngày thông báo tìm thân nhân của 7 thi thể chưa có người liên hệ nhận diện, cơ quan chức năng đã tiến hành chôn cất các thi thể này tại Nghĩa trang Nhân dân TP Phú Quốc.



Theo báo NLĐ, thông tin tìm thấy trong ví của 2 nạn nhân có 2 căn cước công dân do Trung Quốc cấp là không chính xác. Thực tế 2 giấy tờ tùy thân do Trung Quốc cấp là do người dân vớt được ở khu vực khác rồi cung cấp cho cơ quan chức năng. Hiện các thi thể vẫn chưa xác định được quốc tịch, nhân thân.