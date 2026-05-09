Gần đây, các vụ việc về sự cố lớp makeup của cô dâu được chia sẻ trên mạng xã hội gây chú ý. Khi netizen vẫn đang rôm rả bàn tán vụ cô dâu book makeup 3,5 triệu rồi phải để mặt mộc makeup thì mới đây cư dân mạng lại xôn xao với vụ một cô dâu đăng ảnh bể nền, dù đã book gói 17,6 triệu đồng.

Những hình ảnh được cô dâu này đăng tải trên trang TikTok cá nhân, kèm caption: “9h làm lễ, 8h đã bể nền rồi các vợ ơi”, hiện đã thu về hơn 1,5 triệu lượt xem, được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Cô dâu đăng ảnh chụp cận cảnh từng góc góc mặt. Có thể thấy rõ lớp nền bị mốc, xỉn màu rõ ở phần mắt, quanh miệng và mũi. Phía bên má, cổ còn bị trôi nền, làm da không đều màu.

Netizen rôm rả bàn luận, hầu hết đều lên tiếng bênh vực, đồng cảm cho cô dâu vì trong ngày trọng đại mà gương mặt không được như ý muốn.

“Lớp nền này là xử lý độ ẩm các thứ không ổn nè, kiểu nó không được tệp vào da luôn ấy”, “Makeup như này còn thua đi tiệc nữa ấy, tội cô dâu”, “Rồi có xử lý được không bà ơi, họ có tới chỉnh hay dặm lại gì không”, “Dạo này thấy nhiều cô dâu xu quá, sắp tới đám cưới mà giờ tui cũng đang tìm chỗ makeup, thấy lo quá”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Hình ảnh lớp nền bị vỡ, dù có chụp qua filter vẫn thấy rõ.

Chia sẻ với chúng tôi, cô dâu quê Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) cho biết 17,6 triệu không phải chỉ riêng chi phí makeup như nhiều bài viết đăng tải trên mạng xã hội mà thực tế là chi phí của gói cô dâu (dịch vụ trọn gói cho cô dâu trong ngày cưới, thường bao gồm makeup, chụp ảnh và trang phục,... - pv).

Cô chia sẻ cụ thể: “ Cái này là gói cô dâu (hay còn gọi là combo cô dâu) bên nhà gái (book ở một studio về đám cưới, có dịch vụ trọn gói - pv) bao gồm makeup cho cô dâu, váy cho cô và chụp hình bên nhà gái, có giá 17,6 triệu”.

Song, để chắc chắn hơn thì cô còn book thêm một người nữa để take care về phần trang điểm trong quá trình diễn ra đám cưới. Chi phí bỏ ra cho phần này là 300 nghìn cho một người nhưng tất cả những gì diễn ra đều không như ý muốn.

“Nhưng khi makeup xong là họ về hết luôn, không có ai ở lại.

Lúc khoảng 8h sáng là mình thấy nền đã bể nhưng mới ở mức vừa vừa, chấp nhận được, và cũng do quá bận nên phải sau khi làm lễ xong (khoảng 9h30) mình mới lấy điện thoại, nhắn tin gọi điện cho họ đến sửa lại, để mình còn lên sân khấu - lễ cưới chính lúc khoảng 10h. Lúc này, nền gần như không còn gì.

Họ có đến nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Có cũng như không vậy đó, kết quả là mình phải đưa cái mặt bể nền tùm lum này lên sân khấu và tiếp tục đám cưới”, cô nói.

Tin nhắn cô dâu nhắn người take care đến hỗ trợ vào hôm 25/4.

Theo lời cô dâu, đám cưới diễn ra vào hôm 25/4 vừa qua. Vào buổi sáng khoảng 4h30-5h là đã bắt đầu makeup để kịp 8h bắt đầu sửa soạn làm lễ gia tiên.

Cô cho biết bản thân thuộc loại da thường và ít khuyết điểm. Song, vào buổi sáng trước lúc makeup, cô bạn cũng đã tẩy da chết, đắp mặt nạ để đảm bảo có lớp nền xịn và cái kết không như mong đợi. “Makeup trông mình già như mẹ cô dâu”, c ô chia sẻ thêm.

Nền da mặt mộc, camera thường của cô dâu.

Cô cho biết sau khi phản ánh tình trạng lớp makeup với phía studio cưới thì họ cũng xin lỗi, nhưng cũng hiện ra các lý do như do thời tiết nắng nóng và làn da của cô dâu. Điều này khiến cho cô không hài lòng. Cô quyết định đăng tải lên mạng xã hội nhưng không muốn tiết lộ tên đơn vị thực hiện, chỉ muốn như một lời cảnh báo tới những ai đang sắp sửa làm cô dâu, nên lựa chọn đơn vị makeup uy tín hơn.

“Họ nói sẽ giảm cho mình 200 nghìn nhưng mình không cần. Đến bây giờ thì mình đã thanh toán đầy đủ cho họ”, cô dâu cho biết hiện tại phía studio đang đòi báo công an, đòi cô dâu bồi thường thiệt hại vì đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh.

Còn cô dâu cho biết bản thân không làm gì sai, phản ánh chất lượng dịch vụ không hài lòng, bài đăng cũng không nêu tên phía studio này.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm.