Lacoste, Nike, Adidas... tung hơn 5000 sản phẩm, đồng loạt sale chạm đáy

Các tín đồ thời trang, làm đẹp sẽ có cơ hội mua sắm các sản phẩm mỹ phẩm, thời trang, phụ kiện, đồ gia dụng cao cấp từ các thương hiệu hàng đầu trên thế giới với mức giá ưu đãi lên đến 50%++. Đặc biệt với sự tham gia của 3 nhãn hàng lớn: Lacoste sale up to 50%, Supersports Mua 1 tặng 1, TAT Golf sale 30% toàn bộ sản phẩm,..



Ngoài ra, còn có sự góp mặt của những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng: Shiseido, YSL Beauty, Lancome, Whoo, Kiehl’s, Estee Lauder, Sulwhasoo, Innisfree, M.A.C, Gucci Burberry, Clinique, Bobbi Brown, Paula’s Choice, O HUI, Shu Uemura, Paris & France, The Body Shop, L’Occitane, Make Up For Ever, Elixir, Naris, Yves Rocher,...

Thương hiệu thời trang, phụ kiện tham gia: Moschino, Lacoste, Nike, Adidas, Geox, Timberland, Columbia, The North Face, Cole Haan, Triumph, Lyn Around, Efora, Ecco, Shooz, Exull Mode, Kelly Bùi, Spearl,...

Các thương hiệu đồ gia dụng cao cấp: Fissler, Tefal, Sa Maison, Wundertute, Kathy Home, Studio J,...

Đặc biệt, lần đầu tiên & duy nhất 1 ngày 21.7 khách hàng có cơ hội trở thành Hội viên cao cấp của Lotte Department Store Pre-AvenueL White cực kỳ dễ dàng khi sở hữu các hạng thẻ cao cấp của các Ngân hàng và hãng Hàng không Việt Nam.

LOTTE Private Sale còn áp dụng nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt:

Nhận thêm Lotte voucher tương ứng 10% giá trị hóa đơn cho khách mua sắm lên tới 10 triệu đồng

Tặng ngay 100K khi đăng ký tại: http://privatesale.vn

Ưu đãi khi thanh toán không tiền mặt từ các ngân hàng và ví điện tử liên kết: Vietcombank, BIDV, VNPay QR, Zalo Pay, Momo..