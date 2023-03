Lacoste, Moschino, Converse, Geox... tung hơn 5000 sản phẩm, ưu đãi lên tới 50% tại Lotte Private Sale

Các tín đồ thời trang, làm đẹp sẽ có cơ hội mua sắm các sản phẩm mỹ phẩm, thời trang, phụ kiện, đồ gia dụng cao cấp từ các thương hiệu hàng đầu trên thế giới với mức giá ưu đãi lên đến 50%++.

Những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng sẽ tham gia LOTTE Private Sale: YSL Beauty, Lancome, Gucci Perfume, Shiseido, O HUI, Sulwhasoo, Clinique, Bobbi Brown, Estee Lauder, Paula’s Choice, Shu Uemura, M.A.C, Paris & France, The Body Shop, L’Occitane, Make Up For Ever, Elixir, Kiehl’s, Naris, Yves Rocher, Innisfree,...

Thương hiệu thời trang, phụ kiện tham gia: Moschino, Lacoste, Nike, Adidas, New Balance, Geox, Timberland, Columbia, The North Face, Chic-land, Cole Haan, Calvin Klein, Triumph, Lyn Around, Efora, Ecco, Shooz, Exull Mode, Kelly Bùi, Spearl,...

Các thương hiệu đồ gia dụng cao cấp: Fissler, Tefal, Sa Maison, Wundertute, Kathy Home, Studio J,...

LOTTE Private Sale còn áp dụng nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt:

Nhận thêm Lotte voucher tương ứng 10% giá trị hóa đơn cho khách mua sắm lên tới 10 triệu đồng.

Tặng ngay 100K khi đăng ký tại: http://privatesale.vn

Ưu đãi từ các ngân hàng và ví điện tử liên kết:

VietinBank: Nhận ngay voucher 100k với giao dịch từ 1 triệu đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế Vietinbank (Visa, Mastercard, JCB).

Vietcombank: Nhận ngay voucher 100k với giao dịch từ 1 triệu đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế Vietcombank (Visa/ Mastercard, American Express, JCB, Union Pay).

Shinhanbank: Tặng voucher 1.000.000 VND cho chủ thẻ tín dụng Shinhan có tổng chi tiêu nhiều nhất mỗi ngày.

VNPAYQR

- Quét VNPAY-QR giảm ngay 100K cho hóa đơn từ 1 triệu đồng.

- Nhập mã LOTTEPS Giảm 50% tối đa 100K cho các cuốc xe có điểm đi và đến là Lotte Department Store, khi Gọi TAXI trên các Ứng dụng ngân hàng và Ví VNPAY.

- Gọi TAXI 0đ (tối đa 50K) cho hội viên AVENUEL trên các Ứng dụng ngân hàng và Ví VNPAY.

Xem thêm thông tin chi tiết về chương trình tại: https://privatesale.vn/