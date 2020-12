La Vân Hi xuất hiện trên phim trường, netizen hốt hoảng vì mỹ nam "Hương mật tựa khói sương" tong teo như sắp bị gió thổi bay

Mỹ nam Hương mật tựa khói sương - La Vân Hi một lần nữa gây choáng cho khán giả khi xuất hiện trên phim trường với dáng vẻ gầy đến mức báo động. Chẳng là thời điểm này, La Vân Hi và Trình Tiêu cùng quay hình cho dự án ngôn tình mới có tên Lương Ngôn Tả Ý.

Tuy được ngợi khen vì có gương mặt đẹp không góc chết nhưng từ hình ảnh đoàn phim Lương Ngôn Tả Ý rò rỉ ra, La Vân Hi lại khiến khán giả "như muốn ngất lịm" bởi thân hình tong teo đến mức có cảm giác như gió thổi cũng bay đi được.

La Vân Hi đã gầy đến mức khó chấp nhận được với vai nam chính soái ca anh tuấn rồi.

Trên mạng xã hội, nhiều người chê bai La Vân Hi xuống sắc, gầy hơn cả nữ chính. Dù đóng vai nam thần ngôn tình soái ca anh tuấn nhưng vì quá gầy gò, khung xương bé, chân ngắn lưng dài lại thêm chiều cao hạn chế nên La Vân Hi chẳng thuyết phục được khán giả. Khán giả nặng lời chê La Vân Hi và khuyên nam diễn viên của Hương mật tựa khói sương nên nghỉ ngơi điều độ, ăn uống và tập luyện khoa học để cải thiện vóc dáng. Dù gương mặt có đẹp thế nào đi nữa mà thân hình mất điểm thế này thì La Vân Hi cũng khó lòng duy trì được sức hút.

Ảnh đẹp được chỉnh sửa kỹ càng được ekip quản lý của La Vân Hi tung ra cùng thời điểm.

Điều đáng nói là mặc cho thực tế khá phũ phàng, studio của La Vân Hi vẫn mạnh dạn đăng hàng loạt hình ảnh lung linh của nam diễn viên. Trong những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ càng, trông La Vân Hi khá "đầy đặn" chứ không gầy tong teo như ảnh thực tế.

Lương Ngôn Tả Ý có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình. Nội dung phim xoay quanh 2 nhân vật là Tả Ý và Lệ Trạch Lương. 2 năm trước, Lệ Trạch Lương - Tả Ý vô tình gặp nhau. 2 người xem đối phương như "định mệnh" rồi nhanh chóng rơi vào tình yêu. Họ cùng trải qua khoảng thời gian đẹp đẽ khó quên nhất cuộc đời. Tuy nhiên, giấc mộng yêu đương ấy đã nhanh chóng bị phá vỡ, chỉ trong 1 đêm mà biến cố lớn xảy ra khiến Tả Ý - Lệ Trạch Lương phải chia tay.

Poster phim "Lương Ngôn Tả Ý".

2 năm sau, Lệ Trạch Lương trở lại với hình ảnh cô độc, xa cách người xung quanh. Không ai biết vì sao Lệ Trạch Lương lại thay đổi từ người căng tràn sức sống thành kẻ chẳng muốn tiếp cận với ai. Chẳng ai hiểu được vì sao nụ cười của Lệ Trạch Lương lại biến mất, lúc nào anh cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, ảm đạm. Rồi đến ngày nọ, Tả Ý xuất hiện rồi "xông vào cuộc đời" Lệ Trạch Lương một lần nữa.