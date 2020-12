La Vân Hi lại lộ ảnh thực xương xẩu đến phát sợ, netizen tiếc cho nhan sắc của mỹ nam "Hương mật tựa khói sương"

Những hình ảnh được photoshop kỹ càng và hình ảnh đời thực của mỹ nam Hương mật tựa khói sương - La Vân Hi một lần nữa khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì quá khác biệt. Xuất hiện trong lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng, La Vân Hi nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ vì đang quay phim đam mỹ Hạo Y Hành.

Khi trả lời phỏng vấn từ truyền thông, La Vân Hi lộ rõ vóc dáng gầy gò, gương mặt xương xẩu đáng sợ. Thân hình của mỹ nam Hương mật tựa khói sương mỏng tanh, thêm đó do La Vân Hi có chiều cao hạn chế nên nhìn anh chàng càng thấp bé nhẹ cân hơn.

La Vân Hi gây choáng váng với hình ảnh đời thực khác xa ảnh đã được chỉnh sửa bằng photoshop.

Dù trang điểm kỹ càng nhưng La Vân Hi cũng không giấu được bọng mắt to, làn da chảy xệ xuống sắc. Hình ảnh thực tế khác một trời một vực so với ảnh đã chỉnh sửa bằng photoshop.

La Vân Hi thực sự rất gầy gò và cần được nghỉ ngơi hợp lý.

Dù muốn bênh vực La Vân Hi nhưng với hình ảnh gầy gò đến mức gió "cũng có thể thổi bay" này, netizen nghiêm túc khuyên nhủ nam diễn viên nên nghỉ ngơi, ăn uống và luyện tập điều độ để tăng cân. Nếu không cải thiện cân nặng, La Vân Hi sẽ tiếp tục bị chỉ trích nhiều hơn.

Cũng trong lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng, La Vân Hi bị soi có hành động ngọt ngào với đàn em Trần Phi Vũ. Từ lúc cùng Trần Phi Vũ đóng Hạo Y Hành cho đến nay, La Vân Hi được truyền thông chú ý nhiều hơn. Dù chưa chính thức ra mắt nhưng Hạo Y Hành đã được dự đoán sẽ trở thành phim đam mỹ hot nhất thời gian tới.

Hạo Y Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn. Hạo Y Hành khai thác câu chuyện về Mặc Nhiên (Trần Phi Vũ) - nhân vật có tội ác tày trời được trọng sinh trở về thời kỳ niên thiếu hơn mười năm trước. Lúc này, Mặc Nhiên đã phát hiện ra rất nhiều bí mật được chôn vùi, cũng như hiểu rõ những tình cảm đã từng đánh mất ở kiếp trước. Cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của sư tôn Sở Vãn Ninh (La Vân Hi), chàng đã hồi tâm chuyển ý, siêng làm việc thiện để tích đức giải nghiệp.