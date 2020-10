Là phụ nữ nhất định đừng đánh ghen hay cáu giận, ngoài chuyện làm xấu chính mình thì còn vì lý do giật mình này

Phụ nữ hay cáu giận có thể phải đối mặt với vô sinh

Trong một buổi tọa đàm gần đây liên quan đến chủ đề vô sinh hiếm muộn có 2 thông tin rất đáng chú ý từ 2 vị bác sĩ Đông y và bác sĩ nam khoa.

Bác sĩ Đông y Bùi Đức Trọng cho biết theo một nghiên cứu thì 10 trường hợp đến khám chữa vô sinh hiếm muộn thì có thể có 2 trường hợp cần kết hợp khám chữa bệnh tâm thần.

Vô sinh hiếm muộn thường kéo theo hội chứng của bệnh tâm lý. Nhiều bệnh nhân có áp lực lớn, nhất là phụ nữ. Mà khi phụ nữ có khí uất thì sẽ gây khó có con. Mà khi khó có con, tâm lý của họ có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Bác sĩ Bùi Đức Trọng

Theo bác sĩ Trọng thì sách cổ cũng ghi lại rằng những phụ nữ hay cáu giận có thể phải đối mặt với vô sinh. Thông thường, vô sinh ở nữ giới thường xuất phát từ nguyên nhân như: bỏ thai, viêm khoang chậu, viêm ống dẫn trứng, béo phì, viêm đa nang buồng trứng… Tuy nhiên, bên cạnh đó, những chị em thường xuyên cáu giận thì lại càng dễ vô sinh. Thực tế cũng chứng minh tâm trạng bất ổn, hay cáu giận có thể là nguyên nhân dẫn đến rối loạn nội tiết ở nữ giới. Từ đó có thể gây ra tắc kinh, rối loạn kinh nguyệt và vô sinh ở nữ giới.

Phụ nữ phải chịu áp lực trong thời gian dài sẽ khiến cho buồng trứng không tiếp tục bài tiết hormone nữ, rụng trứng, kinh nguyệt thất thường, thậm chí tắc kinh. Điều đó khiến quá trình thụ thai gặp khó khăn. Hơn nữa, môi trường làm việc cạnh tranh ác liệt, khối lượng công việc lớn, áp lực và căng thẳng khiến khả năng sinh sản cũng bị ảnh hưởng. Do vậy, rõ ràng tinh thần vui vẻ, thoải mái, không áp lực sẽ thuận lợi hơn cho việc có con.

Bác sĩ Trọng cũng có lời khuyên: "Mong các cặp vợ chồng dù khó khăn nhưng cần cố gắng vượt qua, tâm lý cần thoải mái thì mọi phương pháp điều trị sẽ có hiệu quả cao hơn".

Tinh dịch đồ đang thay đổi theo hướng rất e ngại

Cùng tham gia buổi tọa đàm, bác sĩ Nguyễn Thế Lương, chuyên gia nam khoa, Phó giám đốc bệnh viện Thận, lại đưa ra con số đáng báo động khác là "cứ 14 cặp vợ chồng có 1 cặp vô sinh". Tuy nhiên, bác sĩ Lương cho rằng vô sinh hiếm muộn là chuyện tất yếu phải xảy ra trong cuộc sống, có sinh sản thì có vô sinh.



Thạc sĩ, bác sĩ Nguyến Thế Lương, chuyên gia nam khoa.

Ngành nam khoa thực tế non trẻ hơn rất nhiều so với sản khoa vì sản khoa được hình thành từ lúc loài người hình thành, việc đỡ đẻ đã ngay lập tức đã có. Ngành nam khoa gần đây mới phát triển, các thông số được đưa ra khá muộn. Phải đến năm 1982 mới có chuẩn đầu tiên về tinh dịch đồ và điều đáng nói là ngày nay, tinh dịch đồ của nam giới đang thay đổi theo hướng rất e ngại.

Nếu trước đây mỗi lần xuất tinh của nam giới là 4ml, bây giờ chuẩn bình thường chỉ có 1,5ml. Trong 1ml tinh dịch có 40 triệu tinh trùng, nhưng giờ chỉ cần 15 triệu là đã đạt chuẩn. Một tinh dịch đồ chỉ cần 4% tinh dịch đồ bình thường đã được coi là bình thường.

Trong các nguyên nhân gây vô sinh thì có tỷ lệ như thế này: 40% là do nữ giới, 40% là do nam giới, 10% là do cả nam và nữ, 10% không rõ nguyên nhân. Con số này cũng cho thấy, đổ thừa nguyên nhân "không biết đẻ" là do phụ nữ là hoàn toàn sai khoa học. Với những con số đáng báo động về tinh dịch đồ chuẩn và chất lượng tinh trùng ngày càng đi xuống như trên thì khi nói đến vô sinh, hiếm muộn phải luôn nghĩ tới cả 2 phía để mang lại sự công bằng cho nữ giới.



Tuy nhiên, bác sĩ Lương cũng cho biết điều trị vô sinh ở nam giới khó hơn nữ giới rất nhiều. Chị em vô sinh điều trị có thể ra kết quả ngay nhưng việc điều trị cho nam giới phải qua trung gian. Nếu điều trị cho các anh rất tốt thì hiệu quả phải thể hiện qua phụ nữ - các chị vợ phải có bầu. Thêm nữa, nam giới thường hay ngại ngần đi khám, nhưng lúc đi khám rồi thì thường gặp áp lực với bác sĩ khủng khiếp nên nhiều người còn bỏ cả liệu trình.

Và cuối cùng, điều trị vô sinh cho nam giới cũng có điểm tương đồng với nữ giới là chữa vô sinh, hiếm muộn là 1 hành trình, cả nam giới hay nữ giới đều phải kiên nhẫn, đừng đòi hôm trước điều trị, hôm sau đã có kết quả. Yếu tố tâm lý vẫn rất quan trọng trong việc chữa vô sinh hiếm muộn, cần gạt bỏ tâm lý cáu giận, căng thẳng, buồn phiền.



Theo nhiều tài liệu thường xuyên cáu giận cũng đều không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản. Vậy nên, cả 2 giới nói chung cần học cách giải tỏa tâm lý căng thẳng, biết cách tạo cho mình niềm vui để luôn khỏe mạnh, lạc quan và sống tích cực.

Lời khuyên dễ hiểu hơn dành cho chị em, ấy là nhất định không được đánh ghen, không được "bùng cháy" vì chồng về trễ, không tức giận ném vỡ bát đĩa... Hãy hít thở, thả lỏng vì tức giận không bao giờ giải quyết được vấn đề là 1 chuyện. Tức giận làm bạn trông xấu xí đi cũng là 1 nhẽ khác. Nhưng có lý do thiết thực hơn rất chính đáng là vì nếu bạn muốn có 1 em bé xinh đẹp và khỏe mạnh đến với mình.