Là giày bệt nhưng 4 kiểu giày này vẫn siêu tôn dáng, giúp ăn gian ít nhất 5 phân chiều cao

Dù giày cao gót sẽ giúp hack chiều cao ngoạn mục, lại rất nữ tính, quyến rũ nhưng những đôi giày bệt vẫn cần có mặt trong tủ đồ của các chị em. Giày bệt diện lên không đau chân, lại trẻ trung và sành điệu. Dù có phần đế thấp, giày bệt vẫn có khả năng tôn dáng tốt nếu chị em chọn đúng kiểu. Dưới đây chính là 4 kiểu giày bệt tôn dáng hiệu quả mà các chị em nên bổ sung cho tủ đồ. Bật mí thêm, 4 kiểu giày sau đây còn rất dễ mix&match, chị em càng có lý do để rút hầu bao.

Giày mule

Giày mule là một trong những items bao nhiêu năm vẫn không chịu lỗi mốt, luôn lý tưởng để rinh về nhà. Với phần gót hở, giày mule tạo hiệu ứng thoáng chân và nhờ vậy, vóc dáng của chị em sẽ càng thêm cao ráo. Để hiệu quả hack chiều cao của giày mule được phát huy tối ưu nhất, chị em nên kết hợp kiểu giày này với quần jeans, quần âu ống đứng, chân váy midi… Không chỉ giúp nàng thấp bé trông cao ráo, thanh thoát, giày mule còn đem đến vẻ phóng khoáng, sành điệu, phong cách của chị em nhờ vậy sẽ ghi điểm tối đa.

Giày màu be

Ngoài những đôi giày màu đen, giày màu be cũng là món thời trang rất nên có mặt trong tủ đồ của chị em.

Nhờ có tông màu gần với màu da, giày màu be sẽ tạo hiệu ứng chân dài hơn, tổng thể vóc dáng trông cao ráo. Giày màu be cũng cực dễ tính trong khoản mix&match, có thể kết hợp được với mọi kiểu trang phục từ đi chơi đến đi làm. Sự xuất hiện của một đôi giày màu be sẽ tăng vẻ nền nã, tinh tế cho tổng thể trang phục, chị em không sắm về thì sẽ rất thiếu sót.

Sandal quai mảnh

Trời ấm lên cũng là lúc, những đôi sandal sẽ lên ngôi. Sandal mùa hè có vô vàn mẫu mã, nhưng tôn dáng nhất chính là sandal quai mảnh. Kiểu sandal này sẽ xua tan cảm giác nặng nề, tù chân, nhờ vậy mà vóc dáng của người diện cũng thêm phần cao ráo. Sandal quai mảnh phóng khoáng, nhưng cũng ghi điểm ở sự tinh tế. Hãy dành sự ưu tiên cho những đôi sandal quai mảnh màu trung tính, bạn sẽ không bao giờ gặp khó khăn trong khoản phối đồ.

Giày mũi nhọn

Danh sách những đôi giày bệt hack dáng không thể thiếu đi giày mũi nhọn. Item này giúp đôi chân của chị em trông thanh thoát, nhỏ gọn hơn, vóc dáng "auto" cao ráo. Giày mũi nhọn luôn được đánh giá cao ở sự tinh tế và nữ tính. Hợp lý để diện cùng các kiểu trang phục như là váy liền, áo sơ mi + quần âu, áo blouse điệu + quần jeans ống đứng… Bổ sung cho tủ đồ một đôi giày mũi nhọn, phong cách thời trang của chị em chắc chắn sẽ được nâng tầm.

