La Défense tổ chức YEP 2025: Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tối ngày 02/02/2026, trong không khí trang trọng và đầm ấm, Hãng luật La Défense đã tổ chức buổi Year End Party, khép lại một năm nhiều biến động và thách thức đối với các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam. Không gian của buổi gặp gỡ không quá cầu kỳ, nhưng đủ lắng đọng để các luật sư, cộng sự và đội ngũ vận hành cùng nhìn lại chặng đường đã đi qua – bằng niềm tự hào của một tập thể kiên định.

Năm 2025 là năm mà nghề luật sư bị đặt trước nhiều thách thức lớn. Biến động kinh tế toàn cầu, sự thay đổi nhanh chóng của hệ thống pháp luật trong nước, yêu cầu tuân thủ ngày càng chặt chẽ, cùng sự trỗi dậy mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đã khiến nhiều mô hình hành nghề truyền thống buộc phải tự nhìn lại. Trong bối cảnh ấy, mỗi lựa chọn của tổ chức đều phải mang tính chiến lược rất cao.

Nhưng cũng chính trong năm nhiều thử thách này, La Défense đã để lại những dấu ấn nghề nghiệp rõ nét. Hãng luật là đơn vị tư vấn pháp lý đồng hành cùng HanoTEX trong quá trình triển khai theo tinh thần Nghị quyết 57 của Trung ương; tham gia các diễn đàn chuyên sâu về chống bán phá giá do Cục Phòng vệ Thương mại tổ chức; trực tiếp đóng góp tiếng nói chuyên môn tại LawAsia châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 38 được tổ chức tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đại diện La Défense cũng đóng góp nhiều nội dung chiến lược tại Vietnam Education Forum 2025, Loseby Lecture 2025 – diễn đàn học thuật và chính sách uy tín của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Đáng chú ý, trong năm 2025, đại diện La Défense đã có tham luận chuyên sâu tại Diễn đàn "Thể chế hóa đổi mới sáng tạo – Bảo vệ tài sản vô hình theo tinh thần Nghị quyết 57 và 68 của Trung ương" do VCCI tổ chức, đưa ra góc nhìn pháp lý then chốt về bảo vệ tài sản trí tuệ, dữ liệu, thương hiệu và các giá trị vô hình trong nền kinh tế số. Đồng thời, La Défense cũng tham dự nhiều sự kiện pháp lý – chính sách trọng điểm, trong đó có Lễ ra mắt Cổng Pháp luật Quốc gia nhân ngày pháp luật Việt Nam, khẳng định sự gắn bó của nghề luật sư với tiến trình cải xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện đại.

Không chỉ hiện diện tại các diễn đàn chính sách và học thuật, năm 2025 còn đánh dấu sự định hình rõ nét trong định hướng dịch vụ của La Défense. Bên cạnh thế mạnh tranh tụng, hãng luật tập trung phát triển phòng Tư vấn pháp lý thường niên độc lập (Annual Legal Advisory Services) – mô hình luật sư đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp. Song song với đó, La Défense cũng định hướng mở rộng và chuyên sâu hóa dịch vụ Legal Risk Due Diligence Services và M&A Legal Advisory Services trong lĩnh vực công nghệ, đáp ứng nhu cầu tái cấu trúc và chuyển dịch mô hình kinh doanh.

Trong không khí ấm áp của buổi tiệc cuối năm, La Défense dành một phần trang trọng để ghi nhận những cá nhân đã bền bỉ cống hiến và để lại dấu ấn nghề nghiệp nổi bật trong suốt năm 2025. Giải thưởng "Loyalty Award" được trao cho anh Nguyễn Đăng Đức và chị Nguyễn Thanh Hương, như một lời tri ân dành cho sự gắn bó, kiên trì và tinh thần đồng hành không ngừng nghỉ. Giải thưởng "Outstanding Lawyer Of The Year" được trao cho Luật sư Lưu Tiến Dũng, ghi nhận vai trò dẫn dắt, tầm nhìn chiến lược và những đóng góp nổi bật trong việc định hình hướng đi bền vững của La Défense. Bên cạnh đó, giải thưởng "Excellence In Legal Practice" dành cho Luật sư Nguyễn Thị Thùy Linh và giải thưởng "Special Contribution Award" trao cho Luật sư Nguyễn Thị Thu Vân là sự ghi nhận xứng đáng cho những thành tích chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và đóng góp nổi bật vào hoạt động chung của hãng luật.

Đặc biệt, giải thưởng "Rising Star Award" được trao cho các cá nhân trẻ xuất sắc của La Défense – những luật sư, cộng sự đang ở giai đoạn đầu của hành trình nghề nghiệp nhưng đã thể hiện rõ năng lực chuyên môn, tinh thần cầu tiến và khát vọng vươn lên. Những giải thưởng này không chỉ tôn vinh cá nhân, mà còn phản chiếu rõ nét văn hóa trân trọng con người, lấy chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp làm giá trị cốt lõi của La Défense.

Buổi Year End Party vì thế không chỉ là dịp tổng kết, mà còn là khoảnh khắc kết nối. Những câu chuyện rất nghề, rất đời được chia sẻ trong sự thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau, nhắc nhớ rằng không có một hành trình nào được tạo nên bởi một cá nhân đơn độc. Buổi gặp gỡ khép lại bằng thông điệp giản dị: "Một tập thể – Một niềm tin chung cho năm mới." Đó cũng là cam kết của La Défense, tiếp tục vươn mình trong kỷ nguyên mới bằng chất lượng dịch vụ, chuẩn mực nghề nghiệp và khát vọng về vị thế của dịch vụ pháp lý Việt Nam trên bản đồ thế giới.