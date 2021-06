Là cố tình bắt chước hay trùng hợp thì “tiểu tam” Han So Hee còn chạy dài mới bằng Song Hye Kyo khi đụng hàng

Sau sự thành công của vai diễn "tiểu tam" trong bộ phim "Thế Giới Hôn Nhân", Han So Hee cũng thành cái tên nổi danh, được nhiều thương hiệu lớn chú ý. Trong hình ảnh mới đây, cô khoe nhan sắc ngọt ngào trong trẻo khi quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da. Người đẹp sinh năm 1994 diện áo dáng yếm, trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi thấp buông lơi nhẹ tôn lên làn da trắng mịn không tỳ vết.

Trước đó, Song Hye Kyo cũng từng diện thiết kế này khi quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da. Khi đó mỹ nhân họ Song cũng chọn lối trang điểm nhẹ nhàng như có như không, tóc tai búi thấp tự nhiên tôn lên làn da trắng mịn.

Song Hye Kyo vẫn luôn là tường thành nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc. Dù chẳng makeup đậm cô vẫn ghi điểm với nhan sắc trong trẻo, nước da láng mịn không tỳ vết.

Được biết trang phục mà cả 2 mỹ nhân trên đã diện là thiết kế của nhà mốt 3.1 Phillip Lim có giá khoảng 18 triệu đồng.

Diện cùng cùng 1 mẫu trang phục, tóc tai và makeup cũng na ná nhưng rõ ràng Song Hye Kyo hoàn toàn lấn át Han So Hee về nhan sắc. Ngoài ra, đôi khuyên tai mà Han So Hee đã diện cũng có phần lạc quẻ, thừa thãi; về phần Song Hye Kyo, việc tối giản phụ kiện lại giúp hình ảnh của cô sang chảnh hơn hẳn.

Trong quá khứ Han So Hee từng nhiều lần được so sánh với Song Hye Kyo vì đường nét gương mặt hao hao. Ngoài ra, Han So Hee còn nhiều lần đụng độ Song Hye Kyo về makeup, tóc tai, style.

Vì vậy nhiều người cho rằng Han So Hee cố tình "ăn theo" tên tuổi của Song Hye Kyo để nổi tiếng.