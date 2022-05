Kylie Jenner xóa lông mày, gắn mi nhền nhện nhìn không thể nhận ra tại Met Gala 2022

Ngày hôm nay 5/3, sự chú ý của giới mộ điệu lại đổ dồn về sự kiện Met Gala 2022. Chủ đề Met Gala năm nay tiếp tục xoay quanh văn hoá Mỹ, với tên gọi là In America: An Anthology of Fashion (tạm dịch: Hợp tuyển thời trang Hoa Kỳ). Met Gala 2022 tiếp tục quy tụ sự xuất hiện của hàng loạt minh tinh đình đám thế giới với những bộ cánh chặt chém, hào nhoáng đến choáng ngợp. Trong đó, Kylie Jenner là 1 trong những khách mời được dân tình ngóng trông nhiều nhất. Tuy nhiên, style và visual lần này của nàng mẫu lại gây nhiều thất vọng. Không còn lồng lộn như những lần xuất hiện trước, style của Kylie Jenner lần này khá mờ nhạt, makeup kém đẹp, lợi thế body gợi cảm cũng bị giấu nhẹm toàn tập.

Trước khi chiêm ngưỡng diện mạo của Kylie Jenner tại Met Gala 2022 thì mời bạn ôn lại bài cũ chút đỉnh nhé. Tại mùa Met Gala 2021 trước đó, Kylie Jenner từng làm bùng nổ mạng xã hội với bộ cánh mỏng như cánh ve khoe trọn body đẹp như tượng tạc. Thiết kế đến từ nhà mốt Givenchy với chất vải xuyên thấu, đính kết cầu kỳ tôn trọn vóc dáng đẹp như nữ thần của nàng mẫu trẻ. Body chuẩn chỉnh, nhan sắc của cô cũng khiến dân tình mê mẩn với lối makeup, làm tóc không chút điểm trừ. Nói về diện mạo của Kylie Jenner tại Met Gala 2021 thì chỉ có 2 từ: Hoàn hảo.

Và giờ thì mời bạn dụi mắt thật kỹ để chiêm ngưỡng diện mạo của cô ấy tại Met Gala năm nay. Vâng bạn không nhìn nhầm đâu, khách mời với bộ cánh đen thùi lùi, visual nhợt nhạt này chính là nàng siêu mẫu Kylie Jenner bên trên.

Thay vì chặt chém với những bộ cánh hở bạo, lần này, Kylie Jenner chọn diện thiết kế có phần khá kín đáo đến từ nhà mốt Prada. Thiết kế bao gồm phần áo không tay bó sát đi cùng chân váy bồng xòe, đính kết bèo nhún lộng lẫy. Bộ cánh tuy cầu kỳ, đồ sộ nhưng lại khá nhàm chán, tẻ nhạt, không mấy bất ngờ. Phần áo bó sát tạo cảm giác vòng 1 bị o ép, thiếu gợi cảm.

Nhiều người đã kỳ vọng bên dưới lớp váy cầu kỳ, Kylie Jenner sẽ mang 1 bộ cánh khác với 1 màn "lột đồ" bất ngờ trên thảm đỏ, nhưng không, đây là toàn bộ outfit mà cô mang đến để chặt chém tại Met Gala năm nay.

Outfit bị đánh giá mờ nhạt còn về phần visual của Kylie Jenner cũng khó mà vớt vát chút điểm cộng nào. Nổi tiếng xinh đẹp nhưng lần này Kylie Jenner đã tự dìm nhan sắc với màn makeup như phim kinh dị. Cô chọn lối tô vẽ lông mày màu vàng khiến lông mày gần như mất hút. Phần mắt được kẻ và đánh mắt khói, lông mi giả cong vút sắc lẹm. Son môi thiên về tông nude nhạt nhòa.

Lối makeup nhạt nhòa khiến nhan sắc của Kylie Jenner trở nên mệt mỏi, nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Tổng thể outfit và visual của Kendall Jenner tại Met Gala 2022 có thể tóm gọn trong 1 chữ: Chê!

Khi tham dự Met Gala những mùa trước, outfit của Kendall có thể gây tranh cãi nhưng về nhan sắc thì chưa 1 lần mất điểm.

Vốn có lợi thế vóc dáng gợi cảm, Kylie Jenner phù hợp với những bộ cánh bó sát tôn đường cong hơn là thiết kế cầu kỳ, bồng xòe như tại Met Gala năm nay.

Là ai đã hại Kylie Jenner ra nông nỗi. Thôi thì Met Gala còn dài, năm nay mất điểm thì sang năm quyết phục thì nhé Kylie Jenner ơi.

https://afamily.vn/kylie-jenner-xoa-long-may-gan-mi-nhen-nhen-nhin-khong-the-nhan-ra-tai-met-gala-2022-20220503093744101.chn