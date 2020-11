Ký ức vui vẻ: Nổi tiếng đình đám là thế nhưng Lại Văn Sâm vẫn toát mồ hôi tự nhận mình là thằng khờ

Chương trình truyền hình được yêu thích bậc nhất Ký ức vui vẻ đã chính trở lại cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như Tiến Luật, Tự Long, Thanh Duy, Khánh Vân, Midu, Hồng Vân, S.T Sơn Thạch. Chương trình tiếp tục được dẫn dắt bởi Nhà báo kỳ cựu Lại Văn Sâm.

Trong tập đầu tiên, sự chú ý được đổ dồn vào nghệ sĩ Mạc Can.

Nghệ sĩ Mạc Can.

Nghệ sĩ Mạc Can được biết đến là một nghệ sĩ đa tài khi cùng lúc tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật: đóng phim, ảo thuật, viết văn. Chắc hẳn trong ký ức của rất nhiều người, đặc biệt là thập niên 90 vẫn in sâu hình ảnh bác Ba Phi trong phim Đất Phương Nam và rất nhiều cái vai diễn khác trong phim Người đẹp Tây Đô, Áo lụa Hà Đông và loạt chuyện cổ tích Việt Nam.

Mặc dù tuổi cao và đi lại khó khăn nhưng nghệ sĩ Mạc Can vẫn nhiệt tình nhận lời mời tham gia Ký ức vui vẻ. Khi được hỏi, ông hồn nhiên trả lời: "Tôi thường xuyên theo dõi chương trình và thích nhất ông Lại Văn Sâm".

Lại Văn Sâm và Mạc Can.

Tuổi tác và sương gió cuộc đời không làm mờ đi sự trẻ trung, lạc quan trong tâm hồn nghệ sĩ Mạc Can. Trong suốt những phút giao lưu, MC Lại Văn Sâm rất nhiều lần phải "toát mồ hôi" vì sự lém lỉnh, "nửa đùa nửa thật" của nghệ sĩ Mạc Can. Sau khi chịu thua tài đối đáp, MC Lại Văn Sâm khẳng định: "Thưa quý vị, tôi 63 tuổi, 30 năm làm ở Đài truyền hình, nghỉ hưu 3 năm bây giờ phát hiện ra mình là một thằng khờ". Đồng thời, Lại Văn Sâm quyết định nhận nghệ sĩ Mạc Can làm "sư phụ".

Thanh Duy – đội trưởng thập niên 2000 đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bậc tiền bối: "Thế hệ tụi con chỉ được gặp bác Mạc Can trên TV qua các bộ phim. Con chúc bác luôn yêu đời, lạc quan, tươi mới. Chính bác là nguồn động viên cho thế hệ trẻ tụi con cứ trẻ mãi như vậy".

Tiến Luật - Dương Đình Trí.

Midu - Thanh Duy.

Đúng như MC Lại Văn Sâm nói, nghệ sĩ Mạc Can đã mang đến thông điệp ý nghĩa cho tất cả mọi người rằng: "Hãy yêu cuộc đời này đi vì chẳng có lý do nào để ta chán ghét nó cả".

Trong tập 1 này, khán giả cũng được gặp gỡ, giao lưu với dàn nghệ sĩ ở nhiều thế hệ. Ở thập niên 70, NSND Trung Đức sẽ đồng hành cùng NSND Hồng Vân, đem đến những trải nghiệm và ký ức của thế hệ đi trước.

Khánh Vân - Đạt G.

Trung Đức - Hồng Vân.

Nhân dịp này, nữ đội trưởng thập niên 70 đã bày tỏ sự mến mộ, niềm vinh dự hạnh phúc khi được chung đội với đàn anh của mình. NSND Trung Đức bày tỏ: "Khi nhận được lời mời, tôi rất vui. Cả nhà tôi, đặc biệt là vợ, con gái vô cùng yêu thích Ký ức vui vẻ và luôn mong chờ tới tối Chủ Nhật để được xem chương trình này".

Bên cạnh đó, các khách mời còn lại là NSƯT Cát Tường – thập niên 80, nghệ sĩ Dương Đình Trí – thập niên 90, diễn viên Midu – thập niên 2000, nhạc sĩ – ca sĩ Đạt G sẽ thuộc đội thập niên 2010 cùng Hoa hậu Khánh Vân.