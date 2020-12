Ký ức vui vẻ: BTV Quang Minh xuất hiện, khiến Lại Văn Sâm lặng người vì câu chuyện về lá thư kỳ lạ

Tham gia chương trình truyền hình Ký ức vui vẻ, BTV Quang Minh đã khiến MC Lại Văn Sâm xúc động vì câu chuyện kỳ lạ mà chính anh từng trải qua trong bao năm làm nghề.

Nói về chủ đề những lá thư tay nơi mặt trận, có rất nhiều câu chuyện và cảm xúc được bày tỏ từ MC Lại Văn Sâm và các nghệ sĩ. Là một người từng theo đuổi đề tài này, BTV Quang Minh đã chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ.

MC Lại Văn Sâm.

BTV Quang Minh.

Năm 2017, BTV Quang Minh đã có cơ hội tìm hiểu về lá thư gửi người còn sống của 3 chiến sĩ Vũ – Chí – Dũng. Họ là những chiến sĩ đã anh dũng trong cuộc chiến đấu, khi biết mình không thể cầm cự thêm sự sống, cả ba cùng quyết định sẽ viết một lá thư để lại. Nội dung bức thư nói là niềm tin một ngày không xa đất nước sẽ hòa bình, là ước mơ về độc lập – tự do – hạnh phúc, là niềm mong mỏi trẻ em sẽ được đến trường. Và những người viết nên bức thư đặc biệt này hi vọng rằng các thế hệ sau sẽ còn nhớ tới các chiến sĩ đã chiến đấu và hi sinh bảo vệ Tổ quốc.

Trong quá trình phục dựng, nhà báo Tạ Bích Loan yêu cầu BTV Quang Minh phải xác minh chính xác câu chuyện này trước khi đưa lên sóng. Vì quá cảm động và nể phục 3 người chiến sĩ, BTV Quang Minh đã cố gắng tìm ra cuốn Hồi Ức của Thượng tướng Trần Văn Trà.

Cho tới bây giờ, BTV Quang Minh vẫn cho rằng đó một câu chuyện hết sức kỳ lạ và anh tin mình được 3 chiến sĩ phù hộ. Bởi vậy quá trình làm việc và xác minh thông tin rất suôn sẻ, được hỗ trợ và giúp đỡ. Cuối cùng, BTV Quang Minh cũng góp phần đưa câu chuyện cùng lá thư đó lên chương trình truyền hình để tất cả mọi người cùng biết tới và nhớ ơn những người chiến sĩ.

Những câu chuyện của BTV Quang Minh gây xúc động và thích thú cho khán giả.

Khi nghe BTV Quang Minh kể, MC Lại Văn Sâm cũng như các đội trưởng và nghệ sĩ khách mời đều bồi hồi xúc động. Chiến tranh đã qua nhưng có rất nhiều câu chuyện còn mãi, sống mãi với thời gian, nhắc nhở chúng ta luôn tưởng nhớ và biết ơn những người anh hùng dân tộc.