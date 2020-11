Kỳ phùng địch thủ của ông Donald Trump: Vô cùng tài giỏi, tốt nghiệp 2 trường đại học danh tiếng, đã vậy còn giàu nứt đố đổ vách

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra vô cùng gay cấn, được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm. Cuối cùng phần thắng đã nghiêng về ông Joe Biden.

Học vấn xuất sắc, sự nghiệp chính trị nổi bật của ông Biden

Ông Joe Biden, tên đầy đủ là Joseph Robinette Biden Jr., sinh ngày 20/11/1942 tại Scranton, Pennsylvania. Năm 10 tuổi, gia đình ông chuyển đến sống ở bang Delaware.

Ông Biden nhận tấm bằng cử nhân tại Đại học Delaware vào năm 1965 và bằng luật tại Đại học Syracuse (New York) vào năm 1968. Đây đều là những trường đại học danh tiếng hàng đầu nước Mỹ.

Sau khi tốt nghiệp trường luật, ông Biden trở về Delaware hành nghề luật sư nhưng nhanh chóng chuyển sang con đường chính trị, phục vụ trong hội đồng hạt New Castle từ năm 1970 đến 1972. Năm 1972, ông Biden trở thành Thượng nghị sĩ Delaware ở tuổi 30 và là thượng nghĩ sĩ trẻ thứ 5 trong lịch sử nước Mỹ.

Được biết, trước khi trở thành đối thủ của ông Donald Trump, ông Biden từng hai lần thất bại trong việc giành vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ ở năm 1988 và 2008.

Chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của ông Biden năm 1988 khởi đầu đầy hứa hẹn. Ông là gương mặt mới, ngôi sao đang lên của đảng Dân chủ và nhận được rất nhiều tín nhiệm. Tuy nhiên chiến dịch sau đó không thành công.

20 năm sau, ông Biden bắt đầu tái tranh cử vào năm 2008, với nhiều kinh nghiệm và vị thế vững vàng hơn. Tuy nhiên, ông từ bỏ sau màn thể hiện tồi tệ ở Iowa, không thể cạnh tranh với sức ảnh hưởng quá lớn từ Barack Obama và Hillary Clinton.

Ông Joe Biden cùng người vợ thứ 2 Jill Biden.

Giai đoạn 2009 - 2017, ông Biden giữ chức Phó Tổng thống dưới quyền của cựu Tổng thống Barack Obama. Trong thời gian làm việc, ông Obama và ông Biden vô cùng thân thiết. Ngày 12/1/2017, chỉ vài ngày trước khi cả hai kết thúc nhiệm kỳ, ông Obama đã trao cho ông Biden Huân chương Tự do Tổng thống.

Dù có sự nghiệp chính trị nổi bật nhưng đời tư của ông lại gặp nhiều bất hạnh. Người vợ đầu của ông Neilia Biden và con gái Naomi đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe. Hai con trai Beau và Hunter may mắn thoát nạn nhưng cũng bị thương nặng. Tuy nhiên vào năm 2013, con trai Beau của ông Biden cũng qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến người đàn ông tài giỏi này từng có lúc suy sụp không gượng dậy nổi.

Được biết, thời gian Beau bị bệnh, ông Biden từng có ý bán nhà để chữa bệnh cho con nhưng ông Obama đã ngăn lại và cho cộng sự thân thiết của mình vay tiền. Sau này, ông Biden tái hôn với người vợ thứ hai tên Jill và có thêm cô con gái Ashley.

Ngoài nỗi đau mất người thân, Joe Biden còn từng nhiều phen lao đao vì cậu con trai Hunter Biden. Hunter cũng sở hữu thành tích học tập như bố nhưng đời tư lại dính nhiều bê bối, từ nghiện ngập đến hẹn hò với chị dâu,...

Sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa"

Tính đến tháng 7/2019, tạp chí Forbes ước tính ông Joe Biden và vợ sở hữu khối tài sản trị giá 9 triệu USD. Phần lớn trong số tiền đó đến từ tiền bản quyền 2 cuốn tự truyện "Promises to Keep" và "Promise me, Dad". Hiện tại ông Biden và vợ đang sống ở một ngôi nhà trị giá 2 triệu USD, diện tích lên tới 650m2 ở bang Delaware.

Căn biệt thự nghỉ dưỡng rộng 446 m2, trị giá 2,7 triệu USD, tọa lạc trên bãi biển Rehoboth tuyệt đẹp của bang Delaware hiện thuộc sở hữu của ông Biden.

Năm 2017, ông Biden mua thêm một căn biệt thự nghỉ dưỡng rộng 446 m2 với giá 2,7 triệu USD. Theo các nguồn tin, gia đình ông gần đây cũng thuê một biệt thự xa hoa ở khu McLean, bang Virginia với giá khoảng 20.000 USD mỗi tháng (khoảng 463 triệu đồng). Ngoài sự nghiệp chính trị, ông Biden còn đảm nhiệm vai trò giáo sự tại trường Đại học Pennsylvania. Công việc này đem đến cho ông thu nhập 400.000 USD mỗi năm (hơn 9 tỷ đồng).