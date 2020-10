Kỹ nghệ "thu nhỏ" vòng 2 cho các chị em khi diện chân váy xòe: Nàng bụng to, eo bánh mì mà bỏ qua thì quá uổng

Chân váy midi xòe nhẹ, thiết kế mà mọi cô nàng đều muốn diện trong Thu này. Sự dịu dàng nữ tính phảng phất nét cổ điển lãng mạn của chân váy midi luôn khiến các chị em mê mẩn, và càng sang Thu lại càng muốn đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy. Không bàn đến chuyện chân váy midi có hợp với những nàng thấp bé hay không bởi chỉ cần chọn đôi sandals/ boots cao gót là nàng thấp bé nhìn cao ráo hơn nhiều.

Nhưng với những nàng bụng to, eo bánh mì, nếu không chọn được kiểu váy phù hợp thì đúng là bao nhiêu nhược điểm "lộ thiên" hết. Cùng là một kiểu dáng chân váy midi xòe nhẹ nhưng chỉ cần bạn chú ý đến một vài chi tiết rất nhỏ, mọi chuyện lại khác ngay.

#1. Nàng bụng to nên chọn váy midi có khóa kéo thay vì cạp chun

Đa phần chân váy xòe đều có cạp chun, nhưng chính phần cạp này lại thắt vào bụng khiến vòng 2 của bạn càng thêm ngấn mỡ. Thế nên mới nói, chính bởi vòng bụng thiếu thon gọn nên bạn cần chọn lựa thật cẩn thận. Bỏ qua hết những dáng váy có cạp chun dày bịch thế này, nàng bụng to chỉ nên diện những thiết kế chân váy có khóa kéo để tạo cảm giác vóc dáng thon gọn hơn.

Càng là cạp chun nặng nề lại càng tố lên nhược điểm bụng to của các chị em. Cùng một dáng váy xòe xếp ly nhưng nếu chọn váy khóa kéo thì vòng 2 không bị thắt lại nhìn đỡ ngấn mỡ hơn hẳn.

Chi tiết khóa kéo tưởng chẳng liên quan nào ngờ lại cực kì hiệu nghiệm trong việc "thu nhỏ" vòng 2 của bạn.

#2. Chọn chân váy xòe có phần cạp "nửa nọ nửa kia"

Nếu cảm thấy khó chọn được thiết kế khóa kéo thì một lựa chọn thay thế dành cho các nàng bụng to. Chân váy midi có phần cạp "nửa nọ nửa kia", phía trước phẳng lì, đằng sau lại có đường chun to bản. Chi tiết cạp phẳng lì phía trước rất có lợi cho vòng bụng mỡ của các nàng, còn phần sau có thun tạo đường cong thắt đáy lưng ong, chỉ bấy nhiêu thôi cũng mĩ mãn cho vóc dáng của các nàng.

#3. Nàng bụng to nên tránh xa chất liệu mỏng nhẹ, bóng sáng

Chất liệu lụa bóng là "kẻ thù" không đội trời chung với các nàng bụng to. Ngay cả với một thiết kế xòe nhẹ nhàng vẫn cứ tố nhược điểm không thương tiếc. Dù bạn chọn váy có phần cạp phẳng kèm khóa kéo thì bụng vẫn to như thường.

Nàng nào bụng to, eo bánh mì tốt nhất nên tránh xa chân váy lụa bóng sáng.

#4. Bỏ qua tất cả dáng váy xếp tầng và váy có khuy cài phía trước

Vòng bụng thiếu thon gọn, các nàng nên tiết chế chi tiết ở phần chính giữa của chân váy, nhất là với chi tiết khuy cài phía trước. Chính bởi phần bụng to nên nếu có thêm khuy cài phía trước thì khoảng cách giữa các khuy dễ bị phồng to lên, lộ dấu vết nội y lúc nào không hay; mà nếu có kín đáo thì đường viền khuy cài cũng lùng bùng, bụng to càng thêm to.

Nàng điệu đà thích diện chân váy cách điệu như váy xếp tầng chẳng hạn, và đây cũng là kiểu chân váy khiến vòng 2 tròn đầy to gấp rưỡi bình thường. Phần bụng to sẽ khiến tầng váy càng phồng to rõ nhìn tổng thể thêm phần đầy đặn.