Kỷ lục châu Á đầu tiên của Việt Nam về Hệ thống Lab thụ tinh ống nghiệm
Kỷ lục "Bệnh viện đầu tiên tại châu Á có Hệ thống Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình "lab trong lab", ứng dụng trong thao tác trên giao tử và nuôi cấy phôi" vừa được trao cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.
Kỷ lục này đánh dấu bước tiến vượt trội ở tầm quốc tế trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản của Việt Nam.
Hệ thống Lab phôi học của BVĐK Tâm Anh TP.HCM cũng đồng thời xác lập Kỷ lục Việt Nam.
Thiết kế "lab trong lab" giúp ổn định môi trường xung quanh, cho phôi và giao tử phát triển tốt nhất.
Các bác sĩ - chuyên viên phôi học giàu kinh nghiệm, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu.
Kết quả có thai cộng dồn tại IVF Tâm Anh TP.HCM trung bình lên tới 80.1%, hàng chục ngàn vợ chồng hiếm muộn sinh con khỏe mạnh.
Tại "Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh", 100% em bé sinh ra từ kỹ thuật IUI/IVF tại IVF Tâm Anh được ghi nhận phát triển khỏe mạnh toàn diện.
IVF Tâm Anh tiếp nhận điều trị cho hàng ngàn người bệnh ngoại quốc, chi phí chỉ bằng 1/3 so với các nước ASEAN.
Hàng trăm gia đình hội ngộ tại "Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh".