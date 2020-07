Kỳ lạ mẹ bầu mang song thai, nhưng là trong 2 tử cung khác nhau

Kelly Fairhurst, một bà mẹ 28 tuổi ở Anh đã có 2 con gái, một bé lên 3 và một bé lên 4. Kelly hiện đang mang thai đôi nhưng điều đáng nói là cô phát hiện ra rằng mình có 2 tử cung riêng biệt hay tử cung kép (uterus didelphys) khi đi siêu âm ở tuần thứ 12. "Cặp song sinh có thể giống hệt nhau. Tình trạng này khá hiếm gặp, họ nói với tôi là tỉ lệ cho việc thụ thai song sinh trong hai tử cung khác nhau là 1/50 triệu", Kelly chia sẻ.

Tỉ lệ cho việc thụ thai song sinh trong hai tử cung khác nhau là 1/50 triệu.

Bà mẹ này cũng cho biết thêm: "Khi sinh đứa trẻ thứ 2, bác sĩ đã nói tử cung của tôi có thể là tử cung hai sừng (bicornuate uterus), nghĩa là nó không được hình thành đầy đủ. Vì vậy khi đi siêu âm, tôi rất ngạc nhiên khi biết có 2 tử cung. Tôi chỉ nghĩ: 'Ơn Chúa, đó là một cú sốc'. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều này xảy ra với tôi và tôi có hai đứa con tuyệt vời". Bạn trai của Kelly là Joshua Boundy (34 tuổi) cũng đã không thể giấu nổi niềm hạnh phúc sung sướng khi biết tin.

Kelly đã có 2 con gái, một bé lên 3 và một bé lên 4.

Con gái đầu lòng của Kelly là bé Agyness (4 tuổi) bị sinh non 8 tuần so với dự kiến còn Margot (3 tuổi) bị sinh non 6 tuần so với dự kiến.

Còn đối với cặp song sinh lần này, các bác sĩ cho biết nỗi lo ngại lớn nhất là các bé có thể sẽ sinh non hoặc Kelly có thể sẽ trở dạ và lâm bồn hai lần riêng biệt nhưng cô sẽ được cho sinh mổ.

Trường hợp này của Kelly giống với trường hợp của một bà mẹ ở Bangladesh năm ngoái. Người phụ nữ này không đi siêu âm trong suốt thai kỳ và cô cứ đinh ninh rằng mình mang thai một bé duy nhất. Tháng 2, cô sinh một bé trai và 26 ngày sau, cô cảm thấy đau bụng dữ dội nên đến bác sĩ và phát hiện ra là mình có tử cung kép. Sau đó cô sinh thêm một cặp song sinh nữa bằng phương pháp mổ.

Cặp đôi đang háo hức chờ đến ngày biết được giới tính của các con.

Hiện tại, Kelly đã mang bầu được 19 tuần và 2 thai nhi vẫn đang rất khỏe mạnh. Cặp đôi đang háo hức chờ đến ngày biết được giới tính của các con.

Kelly cho biết cô muốn chia sẻ câu chuyện của mình để những mẹ bầu khác nếu có gặp phải trường hợp tương tự cũng sẽ không cảm thấy cô đơn: "Tôi được nói chuyện với những người đã trải qua tình huống tương tự như tôi, để biết kết quả của thai kỳ và liệu họ gặp bất kỳ biến chứng nào không. Một số người, giống như tôi, hoàn toàn không biết rằng họ có tử cung kép. Bị sảy thai do tử cung đôi cũng là tình trạng phổ biển vì vậy có thể có những phụ nữ ngoài kia không biết rằng đó có thể là lý do".