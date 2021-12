Kỳ lạ búp bê giống hệt em bé sơ sinh cùng ý nghĩa rớm nước mắt đằng sau

Nghệ sĩ Zarah Ongpauco, từ chỗ là một nhà sưu tập búp bê giờ đây cô đang làm ra những con búp bê giống như người thật với ý nghĩa xúc động đằng sau. Được biết, Zarah Ongpauco đã nhận rất nhiều đơn đặt hàng từ những bà mẹ không may bị sảy thai hoặc mất đi em bé sơ sinh.

Để phần nào an ủi tâm hồn và khỏa lấp khoảng trống lớn trong trái tim của các bà mẹ kém may mắn, Zarah Ongpauco đã cho ra đời những búp bê y hệt như em bé sơ sinh với đôi mắt to tròn, đôi má ửng hồng cùng mái tóc tơ mềm mịn.

"Những khách hàng của tôi thường là những người sưu tập búp bê và những bà mẹ trải qua trầm cảm vì sảy thai hoặc mất đi đứa con", Zarah Ongpauco chia sẻ trên truyền thông.

Zarah Ongpauco làm ra những búp bê giống hệt em bé sơ sinh.

Nữ nghệ sĩ này chia sẻ rằng một trong những khách hàng mới đây nhất của cô là một người mẹ mất con do biến chứng về sức khỏe. Cô đã yêu cầu Zarah Ongpauco làm ra một con búp bê giống hệt đứa trẻ đã mất. Búp bê của Zarah có giá khởi điểm là 10.500 Php (gần 5 triệu đồng). Quá trình tạo ra những con búp bê tái sinh của cô bắt đầu từ một bộ búp bê trống rỗng.

Giống như một bức tranh sơ khai, Zarah đã sử dụng các dụng cụ để vẽ lên búp bê, trang trí và thêm các chi tiết phức tạp, làm sao để tạo ra sản phẩm giống như những đứa trẻ thực sự. Zarah cũng thực hiện các đơn hàng phụ kiện đi kèm như quần áo.

"Búp bê tái sinh" không chỉ là một món đồ chơi mới lạ mà nó còn đem lại nhiều lợi ích khác. Một kết quả nghiên cứu cho thấy, búp bê này giúp hỗ trợ những người mắc chứng lo âu và trầm cảm. Chúng sẽ nâng đỡ về mặt tinh thần cho những người gặp vấn đề về sinh sản.

"Các nghiên cứu cho rằng liệu pháp búp bê có thể củng cố cảm giác gắn bó và tình cảm tốt đẹp ở một số bệnh nhân mắc chứng sa sút trí tuệ", theo The Guardian.

Đối mặt với sự mất mát của một người thân yêu không bao giờ là điều dễ dàng và mỗi chúng ta sẽ có những cách vượt qua nỗi đau riêng. Giống như tên gọi của nó, "búp bê tái sinh" đang giúp một số bậc cha mẹ trải qua nỗi đau mất con mỗi ngày sẽ có niềm hy vọng mới tốt đẹp hơn.

