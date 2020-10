Kỳ Duyên - Minh Triệu bị lật thuyền khi đang đi cứu trợ đồng bào miền Trung

Mới đây, trên trang fanpage của mình, Hoa hậu Kỳ Duyên đã chia sẻ về thông tin thuyền bị lật khi đang đi cứu trợ. Được biết, trước đó, trên mạng cũng xuất hiện những thông tin về sự cố của Kỳ Duyên và Minh Triệu khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Kỳ Duyên xác nhận về việc thuyền có bị lật nhưng may mắn là ở trong khu dân cư nước không ngập quá sâu nên cả hai đứng được, không có nhiều nguy hiểm chỉ bị ướt và lạnh.

Chính vì thế, để trấn an fan hâm mộ Kỳ Duyên đã nhanh chóng lên tiếng về việc này: "Mọi người ơi, tình hình là như thông tin đã xuất hiện trên mạng thì Duyên và Triệu có gặp một chút trục trặc nhỏ trong lúc đi cứu trợ đồng bào ở miền Trung vào trưa nay. Khi thuyền nhỏ chở Duyên và Triệu cùng hàng cứu trợ vào để gửi trực tiếp cho người dân thì do gió và sóng lớn nên không may bị lật. Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn không sao cả vì đây là khu nhà người dân, nước ngập lên nhưng Duyên và Triệu vẫn đứng được. Chỉ là có hơi lạnh tí xíu thôi".

Cũng trong bài đăng của mình, Kỳ Duyên cũng muốn chia sẻ về việc mong các đoàn cứu trợ nên cẩn thận và giữ gìn an toàn bởi mọi thứ khá nguy hiểm.

Kỳ Duyên cũng cho biết, cô và Minh Triệu luôn đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu. "Chuyến đi này thì Duyên và Triệu đều xác định mình đi cứu trợ nhưng cũng phải giữ an toàn cho bản thân nên mọi thứ đều trong tầm kiểm soát cả. Những vùng Duyên và Triệu đi đến để phát quà thì đều đã được cơ quan chức năng thông qua, chứ không phải tuỳ tiện đâu nè. Mọi người cứ yên tâm nhé. Hiện tại, Duyên và Triệu đã di chuyển vào các vùng tiếp theo để gửi quà cứu trợ đến bà con nhiều nhất có thể. Cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người nhiều nhiều nha. Cùng nhau tiếp sức cho người dân miền Trung và cầu nguyện mọi điều tốt lành sẽ đến với chúng ta", Kỳ Duyên chia sẻ.