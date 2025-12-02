Kỳ Duyên "ăn ở" như thế này ư?

Những ngày vừa qua Hoa hậu Kỳ Duyên (tền đầy đủ là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, SN 1996) đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội về những ồn ào trong chuyện tình cảm. Cũng vì thế mà những câu chuyện xoay quanh Hoa hậu Việt Nam năm 2014 càng được nhiều người quan tâm, tò mò.

Kỳ Duyên.

Một trong số đó phải kể đến căn hộ cao cấp ở Quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM - được người đẹp mua sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 một năm. Căn hộ được thiết kế tối giản với tông màu trắng, xám làm chủ đạo và sàn gỗ.

Được biết, mọi thứ trong nhà đều do cô tự tay bày trí, sắp xếp theo sở thích cá nhân. Không gian sống này cũng từng nhiều lần xuất hiện trên các nền tảng MXH của người đẹp này khi cô đăng tải các hình ảnh, clip về chuyện tập luyện, nấu ăn.

Trong vlogs có tên "Thử thách ở nhà 1 mình, làm gì bây giờ??" được đăng tải vào 3 năm trước, Kỳ Duyên từng hé lộ nhiều ngóc ngách trong căn nhà. Nhiều nơi được trưng bày thú chơi gấu nhựa có tổng trị giá hàng tỉ đồng. Ngoài ra, cô cũng sở hữu nhiều quần áo, túi thuộc các thương hiệu xa xỉ trên thế giới như Dior, Chanel, Gucci...

Đầu tiên chính là phòng khách rộng rãi, bài trí đơn giản nhưng sang trọng, tinh tế.

Phòng bếp của Kỳ Duyên rộng và dầy đủ tiện nghi, từ tủ lạnh, lò vì sóng, bếp từ, máy rửa bát đều có đủ. Mỗi sản phẩm đều được cô sắm sửa, tìm hiểu kỹ càng - Kỳ Duyên thường nấu ăn tại nhà, phù hợp cho chế độ ăn kiêng giữ dáng mà cô theo đuổi nhiều năm.





Phòng ngủ với tông màu trắng sữa chủ đạo, phần cửa kính quen thuộc của các căn hộ ở chung cư - đây cũng là nơi lấy ánh sáng tự nhiên, giúp căn phòng trông tươi sáng hơn. Đầu giường cô treo một bức tranh lớn.

Bên ngoài phòng ngủ là khu bàn ghế ngồi đọc sách, thư giãn và một khoảng trống rộng là nơi cô trải thảm, tập yoga mỗi sáng hoặc tối. Một góc phòng trang điểm. Khu vực phòng tắm siêu rộng của Kỳ Duyên. Khu vực ban công được Kỳ Duyên chăm chút mỗi khi có thời gian ở nhà. Tại đây cô trồng nhiều câu xanh, hoa.

Một số góc khác bên trong căn nhà từng được Kỳ Duyên đăng tải lên MXH:



