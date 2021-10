Cô người mẫu "mất tích" đã từng là một Quán quân

Thời gian trôi qua thật mau. 2 năm, 3 năm hay 4 năm? Chẳng rõ từ khi nào mà cô người mẫu đã giấu kín sự nghiệp của mình vào hư không. Trước hết, chúng ta hãy gọi cô là K.

Để nhắc về K, có thể khẳng định cô chính là một trong những nhân tố góp phần thay đổi hoàn toàn cục diện của nghề người mẫu tại Việt Nam. Sinh trưởng từ vùng đất "chó ăn đá, gà ăn sỏi", K cũng là nữ nhân đầu tiên khiến cả thiên hạ tin tưởng vào kỳ tích "from zero to hero" khi vượt qua cả tá gương mặt sáng giá để trở thành Quán quân một cuộc thi người mẫu.

Danh hiệu mang tính tiên phong cũng giúp K giành được cơ hội vươn mình ra biển lớn. Có điều cô người mẫu này không chỉ khá xui xẻo khi suýt bị "quỵt" phần thưởng mà còn phải tự thân vận động bươn chải nơi xứ người, không được giúp đỡ như bao hứa hẹn trước đó. Cũng may nhờ tốt tính và khéo gặp quý nhân nên từ New York đến Milan đều có những dấu ấn của K, phần nào trở thành đại diện giúp mẫu Việt thăng hạng trên bản đồ quốc tế.

K chính là huyền thoại "vịt hóa thiên nga" của làng mẫu Việt.

Vào thời kỳ đỉnh cao, K xuất hiện trong mọi show diễn nội địa hoành tráng nhất. Không chỉ được hàng loạt thương hiệu tầm cỡ tin tưởng, K còn được Gucci còn chọn làm KOL "mở bát" cho màn đánh tiếng tại thị trường Việt Nam. Theo nguồn tin chắc nịch thì giai đoạn vượng nhất của K có catxe đến nửa tỷ đồng chỉ trong một tháng. Dù so sánh với bình quân thu nhập mẫu Việt hiện tại thì đây vẫn là con số khổng lồ.

Tuy nhiên người ta thường bảo trèo cao ngã đau, sóng to thường đi kèm gió lớn, sự nghiệp của K cũng gặp chông chênh không ít vì thói xấu chơi, đâm lén, chộp giật của các chị em đồng nghiệp.

Từ bị đàn chị chèn ép…

Các người mẫu kỳ cựu thường bám trụ với sàn diễn thông qua vai trò mới: Chỉ đạo catwalk. X là một điển hình như vậy.

Chuyện X không ưa K ra mặt, dân tình đồn đoán nhiều. Trước hết tre già măng mọc tuy là lẽ thường của đời người, nhưng nhiều người mẫu đàn chị lại có chấp niệm với thành công của đàn em. Sau là bởi X vốn cầm trịch cuộc thi K từng đăng quang, đồng thời kết lắm oán thù với A - thầy của K. Hai chân dài này từng đôi co gay gắt đến mức nảy ra phát ngôn: "So sánh với A là sỉ nhục X". Thế nên chuyện giận cá chém thớt, ghét thầy nên củ hành củ tỏi trò là dễ hiểu.

Ghét và thường xuyên "đì" K, thế nhưng X lại luôn xây dựng hình tượng "cây cao bóng cả" ưa nói điều hay lẽ phải, đòi quyền lợi cho nghề người mẫu.

Quay về với K, cứ lần nào cô trúng show do X chỉ tay năm ngón là y như rằng bị làm tình làm tội tới bến. Từ nhét vị trí diễn xấu tới buông lời mát mẻ xúc xiểm đều đủ cả. Nét tính cách này của X thì nhiều đàn em quá rõ, đến nỗi một người mẫu cùng lứa với K từng gào lên trên trang cá nhân khi bị X "đì": "Em biết em không phải học trò từ cuộc thi của chị nên chị ngứa mắt với em!"

Ở đây phải nói đến đặc trưng của K là sự cam chịu. Trong khi hầu hết chị em người mẫu đều khá gai góc thì K chỉ biết khóc mỗi khi bị X hoạnh họe. Có tiếng lẫn có miếng, thế nhưng K chưa bao giờ gom đủ dũng khí để oai oái lên khi đụng chạm quyền lợi. Ngược lại cô thường đóng kịch câm, chỉ biết cắn răng chịu đựng bất công.

… Cho đến đàn em "qua cầu rút ván", đâm lén sau lưng

Bị đàn chị chẹt đã khổ, đây cô K còn vướng phải nhiều cô đàn em rạch giời rơi xuống mà điển hình nhất là T. Có xuất phát điểm gần với tiền bối, tưởng chừng T biết lựa chiều khiến lái cho tình chị em này. Nhưng không, cô chính là người mang đến cho K những vố đau nhất.

Chẳng hạn được K giới thiệu chỗ người quen cho tá túc tại London, T lúc ở thì ngọt nhạt còn về nước thì trở mặt ráo hoảnh. Cô T cũng tung hô thành tích của mình là nhờ ơn rèn giũa nghề người mẫu của các bậc thầy như X. Còn K và những người bạn của K dẫu động chân động tay giúp T tận răng thì cô coi như chết rồi.

Chưa hết, tuy thành tích tại nước ngoài giúp T thăng hạng bản thân nhưng cô vẫn chưa thỏa mãn. T tung chiêu phá giá, kiểu "em chỉ lấy một nửa cái chị kia thôi". Ngón này của T chính là chốt hạ của màn qua cầu rút ván với K.

T là điển hình cho lối tiến thân "thượng đội hạ đạp", luôn tìm cách kèn cựa với K tới bến.

Hết lằng nhằng giời ơi đất hỡi với T, K còn phải gánh sao quả tạ từ một người mẫu khác là L. Chả là K có thâm giao với một NTK trẻ tham dự Tuần lễ thời trang, được hứa trao tận tay ngai vedette. Nào ngờ đến lúc diễn thì L giở quẻ, đòi bằng được suất vedette với lý do mình vừa lọt Top sâu tại cuộc thi nhan sắc tầm cỡ thế giới năm đó. Khốn nỗi NTK này cũng ba phải, lỡ hứa một đằng mà thấy nẻo kia cũng có lý nên đành phân xử dí dỏm: cho K làm vedette… giữa show, còn L là vedette kết show. Với bản tính nhẫn nhịn thì K tiếp tục ngậm bồ hòn làm ngọt nhường cho L lấn lướt, mặc dù trước đó cô được chính NTK tận dụng để PR. Khán giả chỉ thấy lạ vì tên tuổi K tuy được đóng đinh với NTK như "nàng thơ", thế nhưng lúc diễn chỉ thấy đúng 1 look rồi sủi tăm luôn, thậm chí không đoái hoài chào kết.

Dần dà, chị em người mẫu ai ai cũng rõ tánh K quá lành nên thi nhau trèo lên đầu cô ngồi. Họ biết thừa dù mình quá đáng đến đâu thì K cũng chỉ ngậm hột thị cho qua. Riêng T và L giờ đều là những người mẫu danh giá bậc nhất của làng mốt Việt, mỗi lần xuất hiện là tiền hô hậu ủng hết mực.

Cô K giờ ở đâu?

Từ giã nghề người mẫu không kèn không trống, K hiện đang có một gia đỉnh nhỏ với chồng con đề huề. Trải qua nhiều sân si ganh đua, có lẽ K đã chết tâm với cái nghiệp từng đưa mình tới đỉnh vinh quanh. Theo nhiều nguồn tin thân cận thì hiện K đang sinh sống ở nước ngoài và chuyển sang nghề producer mảng phim ảnh. Cô cũng không mặn mà với mạng xã hội, dần dà dân tình quên mặt quên tên là dễ hiểu.

Tuy nhiên nếu có ai hỏi liệu K tiếc những hào quang khi xưa trên sàn diễn hay không, chắc câu trả lời là KHÔNG. K coi trọng sự yên bình của tâm hồn hơn tất thảy.