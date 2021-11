Kỳ bí chiếc đầm của Jennie: Tôn body cực "cháy" nhưng lại bị kỳ thị bất ngờ

Vào chiều tối ngày hôm qua (7/11), sự kiện LACMA Art + Film Gala lần thứ 10 đã được tổ chức tại Los Angeles, California (Mỹ). Thảm đỏ gala năm nay cũng quy tụ dàn sao khủng đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả dàn sao đình đám Hollywood lẫn những gương mặt xứ Hàn. Và cô nàng Jennie (BLACKPINK) cũng bất ngờ có mặt tại sự kiện lần này. Điều đáng nói, trong sự kiện này, Jennie diện mẫu đầm "cháy" vô cùng nhưng lại bị kỳ thị, ém nhẹm hình ảnh toàn tập.



Jennie hiện đang có chuyến vi vu tại Mỹ. Nữ idol update hình ảnh khá nhỏ giọt, cô cũng không công bố lịch trình cụ thể nên các fan vô cùng tò mò về các hoạt động của Jennie ở trời Tây.

Không rõ nữ idol sang đây để làm việc, chuẩn bị cho những dự án hợp tác mới hay cô chỉ đơn giản, đang xả hơi sau thời gian làm việc vất vả.

Tuy nhiên, qua những hình ảnh nhỏ giọt lọt ra, có thể thấy Jennie khá vui vẻ, dành nhiều thời gian tham dự các buổi tiệc tùng, giao lưu.

Điều bất ngờ, tại sự kiện LACMA Art + Film Gala vừa qua, nhiều fan còn phát hiện hình ảnh Jennie chụp cùng Jung Ho Yeon (nữ chính Squid Game) và Joanna Chun (con gái chủ tịch tập đoàn Paradise).

Dù Jennie không đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân, nhưng qua 1 vài hình ảnh hiếm hoi do các khách mới khác đăng tải, có thể thấy Jennie vẫn duy trì đẳng cấp nhan sắc và style đáng chú ý. Tại sự kiện này, cô diện mẫu váy đen dáng ôm đơn giản, phần cổ là chi tiết đan dây thú vị tôn lên xương quai xanh gợi cảm.

Dáng váy dù tối giản nhưng tôn dáng hết mực, thiết kế ôm nhẹ nhàng bao trọn vòng eo thon thả, vòng ngực nảy nở, phô diễn body đẹp như tượng tạc của mỹ nhân Hắc Hường. Vì váy vốn đã có thiết kế đơn giản và ấn tượng nên Jennie không tô điểm phụ kiện quá nhiều. Cô trang điểm nhẹ, để tóc búi thấp thanh lịch.

Điều đáng chú ý, lai lịch mẫu đầm này cũng vô cùng thú vị. Đại sứ Chanel không chọn diện trang phục đến từ Chanel như thường lệ mà chọn diện thiết kế đến từ thương hiệu Mugler. Đây cũng không phải là thiết kế mới toanh mà vốn là trang phục vintage nằm trong BST Thu Đông 2020 của thương hiệu này. Chính vì vậy, các fan đã phải khá vất vả mới có thể tìm ra lai lịch chiếc váy Jennie đã diện.

Ngoài ra, nhiều fan còn thắc mắc: Đầm đẹp là vậy mà cớ sao Jennie lại không diện lên thảm đỏ sự kiện? Một tấm ảnh thảm đỏ cũng không có, phải chăng Jennie không thực sự tự tin khi diện mẫu đầm này?

Nguồn cơn là bởi, sự kiện LACMA Art + Film Gala năm nay vốn do Gucci tài trợ chính, vì vậy trên phông nền sự kiện luôn hiện hữu logo của nhà mốt Ý. Trong khi đó Jennie - đang là đại sứ Chanel - lại diện một mẫu đầm của Mugler, bởi vậy, nếu lỡ chụp ảnh thảm đỏ mà bị dính logo Gucci thì cũng không ổn. Do đó, dù diện đầm "cháy" hết mình nhưng Jennie vẫn lựa chọn phương thức an toàn - không đi thảm đỏ - để tránh tạo ra mâu thuẫn giữa các thương hiệu.