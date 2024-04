Korean Sunscreen - Siêu hội kem chống nắng quy tụ 14 thương hiệu đình đám

Siêu hội kem chống nắng - Korean Sunscreen là chuỗi hoạt động chia sẻ phương pháp chăm sóc da, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của kem chống nắng trong việc bảo vệ da trước những tác động tia UV. Tháng 4/2024 vừa qua, Korean Sunscreen với sự đồng hành của top thương hiệu Hàn Quốc đã diễn ra thành công dưới cả hai hình thức: (Offline) Sự kiện mùa hè bùng nổ tại thành phố Hồ Chí Minh và (Online) Phiên Livestream TikTok, Shopee kết hợp cùng KOL và hệ thống bán lẻ mỹ phẩm toàn quốc. Tiếp tục duy trì sức nóng, Korean Sunscreen bùng nổ trở lại với phiên Livestream tháng 05/2024 ngập tràn ưu đãi "Mua 1 tặng 1", "Mua 1 tặng 2" hấp dẫn.



Siêu hội kem chống nắng - Korean Sunscreen 2024

Nhận thấy người dùng Việt đang "choáng ngợp" với vô vàn sản phẩm chống nắng không rõ chất lượng trên thị trường. Vào ngày 8-21/4 vừa qua tại tại hai trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú và Giga Mall Thủ Đức, Korean Sunscreen đã kết hợp cùng 14 thương hiệu chăm sóc da Hàn Quốc tổ chức thành công Siêu hội kem chống nắng 2024. Sự kiện có sự góp mặt của những sản phẩm kem chống nắng được yêu thích hàng đầu như Skin1004, Dr.G, Dear, Klairs, Nature Republic, Some By Mi, 9 Wishes, I'm From, Pyunkang Yul, Nacific, By Wishtrend,...



Cơ hội mua các sản phẩm chăm da với ưu đãi độc quyền và quà tặng hấp dẫn

Korean Sunscreen đã mở cửa tiếp đón miễn phí mọi đối tượng đến trải nghiệm và lựa chọn kem chống nắng yêu thích. Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham gia có cơ hội soi da và nhận tư vấn bởi bác sĩ da liễu. Đây là một trong những hoạt động bổ ích được "tín đồ" làm đẹp yêu thích.



Hòa mình vào đêm nhạc Acoustic nhiều cảm xúc

Siêu hội kem chống nắng - Korean Sunscreen đã trở thành tụ điểm vui chơi đón hè của giới trẻ tại thành phố Hồ Chí Mình với nhiều trò chơi thú vị, tận hưởng đêm nhạc Acoustic và có cơ hội mua sản phẩm chăm sóc da với ưu đãi hấp dẫn và quà tặng giá trị.



Tham gia trò chơi và nhận quà tặng giá trị từ các thương hiệu

Với những phản hồi tích cực của đông đảo người dùng, Korean Sunscreen sẽ tiếp tục thực hiện phiên Livestream TikTok, Shopee cùng hệ thống bán lẻ và KOL trong tháng 5/2024, hứa hẹn ngập tràn ưu đãi "Mua 1 tặng 1" độc quyền từ thương hiệu. Hẹn gặp lại bạn tại Siêu hội kem chống nắng 2025, sự kiện sẽ quay trở lại với nhiều hoạt động bùng nổ và bất ngờ.