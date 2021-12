Kiwi xanh cuối mùa quả to đều, ngọt, thơm mà giá rẻ giật mình

Quả kiwi là luôn nằm trong top những loại hoa quả nhập khẩu giá cao mà đầy chất dinh dưỡng không phải ai cũng có thể mua ăn thường xuyên.

Kiwi bắt đầu được trồng ở New Zealand vào năm 1904 và trở thành một giống cây trồng thương mại chủ lực trong ngành nông nghiệp của vùng đất này. Tên của loại quả này được đặt theo giống chim có lông màu nâu mờ, hình dáng giống quả kiwi một cách kì lạ.

Quả Kiwi xanh có hình bầu dục, kích thước tương đương 1 quả trứng gà lớn , từ 5 – 8 cm chiều dài và 4,5 – 5,5 cm đường kính. Trọng lượng trung bình của một quả Kiwi xanh New Zealand là từ 100g đến 130g.

Với hương vị thơm, ngọt đặc trưng và có hình ô van dễ thương cùng lớp vỏ màu nâu nhạt và có phủ một lớp lông, loại quả này vừa làm cho người người thích thú với vẻ ngoài vừa xuýt xoa vì hương vị của nó.

Kiwi Green Zespri khi chín có vị ngọt và có vị hơi chua khi xanh, với hương vị tuyệt vời cùng giá trị dinh dưỡng rất lớn. Thức quả này được xếp vào top 10 thực phẩm an toàn và bổ dưỡng nhất trên thế giới.

Với mức giá trung bình dao động từ 150k đến 200k/kg tùy loại kiwi trong các cửa hàng hay siêu thị. Kiwi không phải là loại quả mà ai cũng có thể bỏ tiền ra mua dễ dàng. Năm nay do dịch bệnh khó khăn, kiwi cuối mùa tràn ngập trên các group mạng xã hội, giá cả giảm đáng kể, chị em nào cũng có thể thưởng thức với mức giá chỉ từ 39k/kg.

Chị Hồng một mẹ bỉm sữa kinh doanh online chia sẻ: " Cuối mùa kiwi năm quả to, 1kg chỉ tầm 6 - 7 quả, thơm nức, chín tới hay chín mềm đều có hết. Mọi người tranh thủ giá rẻ rủ nhau mua chung giá 10kg chỉ hơn 200k. Chả mấy khi giá rẻ giật mình nên hàng về bao nhiêu hết bấy nhiêu chả có đủ hàng mà bán".

Kiwi Zespri xanh được xem là loại quả thượng hạng chứa gấp đôi hàm lượng vitamin C trong một quả cam. Nó cũng chứa hàm lượng cao các khoáng chất vi lượng có lợi, các loại vitamin, và dĩ nhiên chứa ít chất béo, natri và có chỉ số đường GI (glycaemic index) thấp.

Chỉ với một quả Kiwi Zespri xanh New Zealand mỗi ngày có thể cung cấp đủ vitamin C một ngày dành cho bạn. Chỉ 2 lát Kiwi Zespri xanh New Zealand mỗi ngày là bạn đã cung cấp khoảng 15% lượng kali nhu cầu mỗi ngày cho con của bạn và khoảng 10% nhu cầu kali cho cơ thể của bạn.

Chả mấy khi hội tủ cả 3 tiêu chí ngon, bổ, rẻ chị em đặt nhanh kẻo hết mùa. Để chọn được kiwi ngon nên tìm những quả da xanh, căng, to và sáng màu. Kiwi xanh chỉ ăn ngon và ngọt khi quả chín. Khi nắn, thấy mềm tay là lúc kiwi đã chín, có thể ăn ngay.

Nếu quả Kiwi xanh còn cứng, nên để quả tự chín ở ngoài nhiệt độ bình thường từ 3 - 5 ngày. Hoặc bọc kín quả trong túi giấy, túi nilon chung với táo (hay chuối) để quả chín nhanh hơn. Kiwi xanh bảo quản ở nhiệt độ thường cần tránh ánh nắng mặt trời hoặc những nơi có nhiệt độ cao.

Quả kiwi xanh còn có thể dùng để chế biến các loại nước uống như: sinh tố, nước trái cây hoặc dùng với sữa để làm sữa chua, kem, các món tráng miệng làm salad, chế biến nước sốt,... rất đa dạng.