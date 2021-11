Kinh hoàng: Phát hiện thi thể nữ giới phân hủy nặng, bị che dưới lớp cỏ khô và vỏ bao bì trong khu dân cư

Thông tin trên tờ Vietnamnet cho biết, tối 15/11, Công an TP Thuận An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ tử vong của một thi thể được phát hiện tại khu đất trống trong khu dân cư Hòa Lân (phường Thuận Giao, TP Thuận An).

Khu vực phát hiện thi thể

Vụ việc được người dân sinh sống gần đây phát hiện vào chiều cùng ngày. Vào thời gian trên, người dân đi ngang qua bãi đất trống nằm phía sau khu dân cư thì ngửi thấy mùi bất thường.

Khi đến kiểm tra, người này tá hỏa phát hiện một xác người đang trong quá trình phân hủy. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Thông tin trên tờ Dân Việt cho biết thêm, tại hiện trường, thi thể mặc một bộ đồ ngủ, tóc dài (nghi nữ giới), bên trên xác chết có một ít cỏ khô và vỏ bao bì.

Khu vực phát hiện thi thể là bãi đất trống vắng người nằm khuất phía sau khu dân cư. Do thi thể đã bị phân hủy mạnh, không còn nguyên vẹn, đồng thời tại hiện trường cũng chưa phát hiện giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được nhân thân lai lịch của nạn nhân.

Theo nhận định, nạn nhân có thể đã chết trước đó từ 15-20 ngày.

Hiện, Công an TP Thuận An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ.