Kinh hoàng nước lũ từ đỉnh núi đổ như thác xuống đường, người dân qua lại trong sợ hãi

Theo thông tin từ TTKTTVQG, từ đêm 07/11 đến tối 08/11, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa đo được từ 19h ngày 07/11 đến 19h ngày 08/11) như: Minh Long (Quảng Ngãi) 353.6mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 348mm, Núi Thành (Quảng Nam) 344mm, Ba Vinh (Quảng Ngãi) 289.4mm...

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ đêm nay (08/11) đến ngày 14/11, ở Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Đặc biệt khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa được dự báo trên 500mm.

Từ đêm 08/11 đến ngày 14/11, từ phía Nam Quảng Nam đến Phú Yên phổ biến 400-700mm, có nơi trên 800mm.

Lượng mưa rất lớn đặc biệt tại các khu vực miền núi đã gây nên tình trạng lở đất, lũ lớn đổ về các dòng suối.

Nước lũ chảy như thác từ đỉnh núi đổ xuống đường gây nguy hiểm cho người dân qua lại địa bàn xã Long Môn, huyện Minh Long (Ảnh: Võ Trần Quang).

Tại Quảng Nam, nhiều địa phương vùng nùi đã xuất hiện tình trạng lở đất tại nhiều khu vực, đặc biệt tại huyện miền núi Minh Long. Chiều 8/11, một số tuyến đường trên địa bàn huyện Minh Long đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người dân.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông tại miền Trung lên nhanh, đặc biệt tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa.

Mực nước các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đang lên, cácsông từ Bình Định đến Khánh Hòa có dao động.Mực nước lúc 19h/08/11, trên các sông như sau:Trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc 2,75m, dưới mức báođộng (BĐ)1.

Nhiều phương tiện không dám qua lại vì quá nguy hiểm.

Trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại ông Vệ 2,37m, dưới mức BĐ1,Các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức báo động (BĐ)1 và trênBĐ1.

Các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa còn dưới mức BĐ1.2. Dự báoTrong 6-12 tới, mực nước trên sông Trà Khúc, sông Vệ tiếp tục lên.Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước sông Trà Khúc, sông Vệ dao độngở mức cao.

Các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức BĐ1-BĐ2.(Chi tiết mực nước thực đo và dự báo các điểm trong Phụ lục 1)3.

Cảnh báotừ ngày 08/11 đến 15/11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến KhánhHòa xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Thừa ThiênHuế lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông từ Quảng Nam đến KhánhHòa lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Từ ngày 15/11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.