Kinh hoàng: Nam thanh niên sang đường trong đêm bị xe tải tông trực diện, camera cho thấy lỗi sai nghiêm trọng nhiều người mắc phải

Quá trình tham gia giao thông luôn tiềm ẩn những rủi ro mà mỗi người trong chúng ta không ai có thể lường trước được. Đôi khi chỉ là một sơ suất nho nhỏ nhưng lại gây ra hiểm hoạ cho không chỉ bản thân chúng ta mà còn với cả những người xung quanh chúng ta, thậm chí là mất mạng.

Tình huống được camera an ninh ghi dưới đây là một ví dụ.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên phóng ẩu bất ngờ bị một xe tải tông trúng.

Từ đoạn video cho thấy, một nam thanh niên đi xe gắn máy đang phóng xe sang bên kia đường vào một buổi đêm.

Nhưng đến đoạn giao với đường lớn, thay vì dừng lại cẩn trọng xem các hướng còn lại có xe lớn hay không hoặc chạy chậm rãi để an toàn thì nam thanh niên trong clip lại không làm như vậy. Có lẽ vì trời tối mà chàng thanh niên này khá chủ quan.

Đúng lúc này, một chiếc xe tải chạy hướng vuông góc lao vút tới, tông trực diện vào nam thanh niên và để lại hậu quả đau thương.

Chiếc xe tải từ hướng ngã tư bất tông thẳng trực diện vào nam thanh niên đi xe gắn máy.

Sau đó lực lượng chức năng đã đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn. Rất nhiều người dân hiếu kỳ cũng có mặt tại khu vực để xem.

Có thể thấy, tai nạn giao thông là một vấn đề nhứt nhối trong xã hội nhiều năm gần đây. Qua đoạn clip trên có thể thấy rằng lỗi do nam thanh niên quá sai khi băng qua đường mà không hề để ý đến mọi người xung quanh, do chủ quan bất cẩn mà xảy ra tai nạn đau lòng trên, nỗi đau lớn nhất là vẫn của những người ở lại. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy ý thức tham gia giao thông an toàn để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

https://afamily.vn/kinh-hoang-nam-thanh-nien-sang-duong-trong-dem-bi-xe-tai-tong-truc-dien-camera-cho-thay-loi-sai-nghiem-trong-nhieu-nguoi-mac-phai-20220506153741045.chn