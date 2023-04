Kinh hoàng khoảnh khắc nữ vũ công Coachella bất ngờ rơi từ độ cao 6 mét xuống đất khi biểu diễn trước hàng ngàn khán giả

Một nữ vũ công (được giấu tên) đã bất ngờ rơi từ độ cao 6 mét khi đang biểu diễn khiến lễ hội âm nhạc bị gián đoạn một lúc. Theo truyền thông, tai nạn xảy ra 5 phút sau khi buổi biểu diễn bắt đầu. Vào thời điểm đó, vũ công đang xoay người trên một tấm màn cao trên trời, trong khi một diễn viên nhào lộn đang biểu diễn màn múa lửa ở giữa sân khấu và ánh đèn xung quanh rất mờ.

Một nữ vũ công tại Lễ hội âm nhạc Coachella bất ngờ rơi xuống đất từ độ cao 6 mét

Đoạn video do nhân chứng tham gia lễ hội cho thấy, ngay khi vũ công chuẩn bị trượt xuống từ tấm màn treo lơ lửng, nữ vũ công dường như bất ngờ mất kiểm soát, rơi từ độ cao 6 mét xuống thẳng sân khấu.



Vũ công ngã mạnh từ trên cao xuống sân khấu trong sự sợ hãi của khán giả

Sau khi ngã nặng, người phụ nữ nằm bất động trên mặt đất khiến những người xung quanh hoảng sợ. Một số khán giả đã lập tức yêu cầu DJ dừng chơi bài hát. Một khán giả nữ trẻ tuổi trong đám đông sau khi nhìn thấy vũ công ngã xuống đất đã sợ hãi đến mức ngất đi. Nhân viên y tế đã có mặt nhanh chóng để sơ cứu và đưa cô đến bệnh viện. Một vài nhân chứng cho biết cô vẫn mở mắt và có ý thức trong lúc được đưa đi.



Cô gái vẫn còn nhận thức khi được đưa đi cấp cứu

Các nhà chức trách vẫn chưa rõ liệu vụ tai nạn là do người phụ nữ bị thương trong khi khiêu vũ hay chỉ đơn giản là do cô mất kiểm soát. Ban tổ chức Coachella vẫn chưa trả lời về vụ việc và cũng không cung cấp thông tin về tình trạng của vũ công bị thương vì lý do đảm bảo sự riêng tư.



Đây không phải lần đầu tiên tại lễ hội âm nhạc thường niên Coachella xảy ra sự cố tương tự. Vào năm 2019, một tai nạn rơi từ trên cao cũng đã xảy ra khiến một nhân viên sân khấu tử vong.

Nguồn: NY Post