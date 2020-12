Kinh hoàng cảnh tượng chiếc giường sắt rơi tự do từ tầng 3 trúng nữ công nhân vệ sinh khiến nạn nhân bất tỉnh trên vũng máu

Ngày 18/12, trang Kankanews đưa tin về một vụ việc kinh hoàng vừa xảy ra tại khu công nghiệp Cát An Thái, quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Một người đàn ông đã ném chiếc giường sắt từ trên tầng 3 xuống, không may mắn là nó đã rơi trúng một nữ nhân viên vệ sinh đi ngang qua.

Được biết sự việc diễn ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày 10/12 vừa qua và nạn nhân là một nữ nhân viên vệ sinh họ Phó.

Một nhân chứng họ Đào cho biết: "Ngày hôm đó, tôi đang trực tại Tòa nhà số 4 cùng với nạn nhân. Lúc đó cô ấy đi đổ rác nhưng lâu chưa thấy quay lại nên tôi đi tìm. Sau đó tôi đi ra thì thấy cô ấy đang nằm trên mặt đất, phần đầu chảy máu rất nhiều và máu chảy rất nhanh".

Khoảnh khắc chiếc giường sắt rơi trúng nạn nhân.

Ngay lập tức, cô Đào đã gọi cấp cứu và xử lý vết thương theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Cô chia sẻ: "Lúc đó tôi cũng rất căng thẳng, cũng không tìm thấy thứ gì để băng bó. Rồi quản lý của chúng tôi mang bông y tế đến cầm máu cho cô ấy nhưng không có tác dụng. Sau đó thì xe cấp cứu đến".

Về nạn nhân họ Phó, bà cho biết: "Sau khi khâu 40 - 50 mũi, tôi cảm thấy chóng mặt và đau nhức khi nói chuyện. Giờ làm việc của tôi từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, khoảng hơn 4 giờ thì tôi xuống vứt rác, lúc quay lại thấy cửa thang máy đang mở nên tôi chạy nhanh đến. Trong lúc đang chạy thì chiếc giường rơi trúng, sau đó thì tôi không biết gì nữa".



Sau khi điều tra, cảnh sát đã xác định người đàn ông họ Từ, 57 tuổi đã làm rơi chiếc giường sắt từ tầng 3 khi đang làm công việc dọn dẹp ở tầng này. Chiếc giường sắt rơi trúng vào nạn nhân Phó đang di chuyển dưới tầng trệt và khiến cô bị thương phần đầu. Hiện nạn nhân đã không còn nguy hiểm tính mạng.

Ngày 11/12, nghi phạm Từ đã bị cảnh sát tạm giữ hình sự. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Đoạn video ghi lại cảnh tượng chiếc giường sắt rơi trúng cô Phó vẫn đang được lan truyền rộng rãi trên MXH.

Nguồn: Kankanews