Kinh hoàng cảnh bé trai 4 tuổi bám thành thang cuốn đùa nghịch, rơi từ độ cao 6m

Ngày 5/3, Daily Mail (Anh) đưa tin vụ việc xảy ra tại tầng 1 trung tâm thương mại Global City ở Moskva (Nga).

Một đoạn video quay lại sự việc cho thấy, cậu bé 4 tuổi bám vào phần tay vịn của cầu thang cuốn đang di chuyển. Sau đó khi thang cuốn lên trên, cậu bé đã không thể bám vững và rơi từ độ cao 6m xuống đất.

Hai khách mua sắm gần đó do quá hoảng sợ nên đứng chôn chân chứng kiến sự việc. Cuối video, một người phụ nữ được cho là mẹ của cậu bé hoảng hốt lao vào.

Cậu bé sau đó được đưa đi cấp cứu và đang được chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện gần đó.

Bệnh viện cho biết cậu bé bị một vết thương hở ở đầu, vỡ xương sọ và chấn thương sọ não. Ngoài ra, cậu còn bị một vết thương bên trong lồng ngực và bầm tím phổi.

Bà Yulia Ivanova, một quan chức thuộc Ủy ban Điều tra Nga cho hay, cơ quan chức năng địa phương đang điều tra sự việc, thẩm vấn những người chứng kiến và cha mẹ cậu bé.

Nhiều khả năng, cha mẹ cậu bé sẽ bị truy tố.