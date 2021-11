Kinh hãi cảnh gã đàn ông đuổi chém người phụ nữ ở TP.HCM, nạn nhân dù đã trốn vào nhà tắm cố thủ vẫn bị truy sát đến cùng

Ngày 15/11, mạng xã hội Facebook lan truyền clip người phụ nữ bị một gã đàn ông cầm hung khí đuổi vào căn phòng. Nạn nhân đóng cửa nhưng gã đàn ông không buông tha, chém liên tục vào cánh cửa.

Cánh cửa bị vỡ, người phụ nữ tháo chạy ra ngoài liền trúng nhiều nhát dao. Lúc này, một phụ nữ khác chạy đến can ngăn nên nạn nhân mới thoát nạn.

Người phụ nữ bán rau bị gã đàn ông đuổi chém dã man

Theo thông tin trên báo Công an TP.HCM, sự việc xảy ra tại khu vực chợ Hiệp Thành, phường Hiệp Thành, quận 12.

Nạn nhân bị chém trong clip là chị T.T.T.D. (30 tuổi). Theo chị D., vụ việc xảy ra chiều 8/11.

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 8/11, trong lúc chị D. đang bán rau tại trước chợ Hiệp Thành thì bị đối tượng tên T. (ngụ quận 12) cầm dao đến hăm dọa.

Người này sau đó có to tiếng và rượt chém chị D., sợ hãi nạn nhân chạy trốn vào một căn phòng, vẫn bị đối tượng đuổi theo.

Thấy người phụ nữ chạy vào căn phòng, gã đàn ông vẫn không buông tha, dùng hung khí chém liên tiếp. Ảnh cắt từ clip.

Tại đây, người đàn ông tên T. đã dùng dao chém liên tiếp vào cánh cửa, sau đó, người này đã mở được cửa, nắm tay chị D. lôi ra ngoài chém nhiều nhát, chị D. giằng co với đối tượng. Hình ảnh camera cho thấy, lúc này, một người phụ nữ khác chạy đến can ngăn nên chị D. mới chạy được ra ngoài.

Chị D., cho hay, sau vụ việc may mắn mình chỉ bị thương nhẹ ở tay và vùng đầu. Do diễn biến vụ việc nhanh, đối tượng manh động nên không ai dám can ngăn.

Sau đó, nạn nhân đã đến Công an phường Hiệp Thành trình báo vụ việc. Theo chị D., giữa chị và đối tượng trên có quan hệ họ hàng, cả hai có mâu thuẫn khi buôn bán tại khu vực trên.

Cơ quan công an địa phương đang khẩn trương điều tra, làm rõ.