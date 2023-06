Kim Soo Hyun lộ ảnh cưới điển trai nhưng nhan sắc cô dâu lại gây chú ý hơn cả

Đã 3 năm rồi, tài tử có thù lao cao nhất màn ảnh Hàn Kim Soo Hyun mới trở lại với diễn xuất. Gần đây, những hình ảnh đầu tiên của ngôi sao Điên Thì Có Sao đang thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là khi đó là ảnh kết hôn.

"Chú rể" Kim Soo Hyun trở thành tâm điểm chú ý

Trong bức ảnh được tiết lộ gần đây, tài tử Kim Soo Hyun xuất hiện bảnh bao trong trang phục chú rể, bên cạnh không ai khác ngoài cô dâu và là vợ của anh. Xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, Kim Soo Hyun cho thấy nét tươi trẻ, phong độ cứ như thời mới vào nghề.

Thế nhưng, gây chú ý hơn Kim Soo Hyun lại là diện mạo của cô dâu trong bức ảnh cưới trọng đại. Thực chất đây là hình ảnh từ bộ phim đang quay là Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt), và nữ chính kia chính là Kim Ji Won. Tuy nhiên, Kim Ji Won trong bộ váy cưới trắng lại vô cùng khác lạ, gần như người khác chứ không phải mỹ nhân vừa "gây sốt" trong Nhật Ký Tự Do Của Tôi.

Kim Ji Won khác lạ trong tạo hình cô dâu của Kim Soo Hyun

Tuy vậy, Kim Ji Won đích thị sẽ trở thành vợ của Kim Soo Hyun trong Queen of Tears. Dự án mới của đài tvN xoay quanh mối tình giữa nam chính Baek Hyun Woo và nữ chính Hong Hae In. Hyun Woo là giám đốc tại tập đoàn Queens, cũng là niềm tự hào của làng quê nhỏ đã nuôi anh lớn lên. Vợ của anh Hae In chính là tiểu thư đỏng đảnh, con gái của gia tộc quản lý tập đoàn Queens.

Cặp "Song Kim" được mong chờ nhất nhì năm 2023

Chuyện tình trong Queen of Tears là sự kết hợp của trai tài gái sắc. Cả hai nắm tay nhau dẹp bỏ khoảng cách gia thế, cùng nhau trải qua mọi khó khăn. Phim dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm nay.

Một số hình ảnh khác của Kim Soo Hyun trên set quay

Ảnh: tvN