Nối tiếp phân cảnh kịch tính cuối tập trước, Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 3 mở đầu với cảnh tượng Hyun Woo (Kim Soo Hyun) hạ gục con lợn rừng, cứu Hae In (Kim Ji Won) một mạng. Hành động siêu ngầu này cộng thêm việc Hyun Woo đã bế Hae In suốt chặng đường về khách sạn đã khiến Hae In dường như rung động trở lại. Trước đó, trong lúc suýt chết vì bị lợn rừng tấn công, Hae In cũng nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc, lúc mới yêu Hyun Woo. Tối đó, hai người phải ngủ chung một phòng sau nhiều năm không thân mật với nhau. Hyun Woo cố gắng trốn tránh trong khi Hae In tiếp tục không kìm chế được cảm xúc, nhất là khi thấy Hyun Woo chỉ quấn mỗi khăn tắm.



Trong khi cả gia đình đang cố gắng điều tra xem ai là người chủ mưu khiến Hae In gặp nguy hiểm thì Hae In lại liên tục thấy bản thân bất ổn. Cô nhận ra mình dễ đồng cảm với người khác dù trước giờ luôn là người lạnh lùng. Cô thậm chí còn không sợ chết mà chỉ cảm thấy lo rằng nếu mình chết sẽ để lại Hyun Woo một mình.

Cũng trong tập này, rất nhiều người nhân vật khiến khán giả hoài nghi về sự trong sạch của họ. Em dâu của Hae In hóa ra không hề hiền lành, cô thậm chí còn là một bợm rượu nhưng luôn cố tỏ vẻ ngây thơ trước mặt chồng. Nhân tình của ông nội Hae In cũng có thái độ lạ. Trong khi đó Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) không hề tử tế như vẻ bề ngoài, thậm chí anh ta dường như còn có tâm lý lệch lạc. Chính Sung Eun là người đứng sau vụ lợn rừng, anh ta muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng lại bị Hyun Woo hớt tay trên.

Eun Sung đã lợi dụng chuyện công việc để có một buổi hẹn gặp riêng với Hae In. Anh ta thậm chí còn lén tắt điện thoại của Hae In khi thấy Hyun Woo gọi tói. Lúc này Hyun Woo đang lo lắng vì chị gái của anh đã nhắn tin cho Hae In để khuyên em dâu đừng ly hôn. Còn Hae In, khi Eun Sung cố tình nói xấu Hyun Woo, cô đã chủ động bệnh vực chồng và thể hiện rằng giữa hai người thực sự là tình yêu.

Tối đó, Hae In uống rượu với Eun Sung nên hơi say, được Eun Sung đưa về nhà, điều này khiến Hyun Woo dường như đã nổi cơn ghen. Sau khi Eun Sung về, Hyun Woo cố gắng để giải quyết vụ tin nhắn của chị. Thấy Hae In đang định kiểm tra tin nhắn, Hyun Woo đã lao tới, giật điện thoại của cô và ném đi. Bốn mắt sau đó nhìn nhau ở khoảnh cách gần, Hae In trong cơn say cưỡng hôn Hyun Woo.

Tập 3 với nụ hôn khiến khán giả vô cùng phấn khích ở hồi kết, đã ghi nhận rating lên tới 9,6%. Con số này đánh dấu mức cao nhất trong 3 tập phát sóng và cũng giúp Queen of Tears đứng đầu về tỷ suất người xem trên tất cả các kênh trả phí tại Hàn Quốc ngày 16/3.

Nguồn ảnh: tvN